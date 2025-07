Lula diz que vai usar lei de reciprocidade contra EUA e 'não aceita tutela'

Após reunião de emergência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota reagindo a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de aplicar tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros.

O que aconteceu

Lula repetiu discurso de soberania. Em nota oficial, o presidente Lula diz que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém". Lula também publicou o texto o posicionamento em inglês nas redes sociais.

O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. Nota do presidente Lula

Lula defendeu liberdade de expressão. "No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira."

Lei de reciprocidade. O presidente diz ainda que é falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. "As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos".

Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Nota do presidente Lula

Trump usa Bolsonaro como motivo

Mistura política com comércio. Ao anunciar as tarifas, Trump relacionou a decisão insinuando uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro e sua derrota nas eleições de 2022.

Mais defesa de Bolsonaro. Na segunda-feira Trump fez uma manifestação pública por meio de rede social defendendo ex-presidente Bolsonaro, que está sendo processado por tentativa de golpe de estado no Supremo Tribunal Federal.

Hoje, Trump associou o processo contra o ex-presidente, que classifica como perseguição política do Judiciário brasileiro, com a necessidade de tarifa sobre os produtos do Brasil.

"A maneira como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um Líder Altamente Respeitado em todo o Mundo durante seu Mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Este Julgamento não deveria estar acontecendo. É uma Caça às Bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!", Donald Trump, em carta em que anuncia o aumento dos impostos

Tarifas devem começar a valer em agosto. "Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às Eleições Livres e aos direitos fundamentais de Liberdade de Expressão dos americanos, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma Tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separada de todas as Tarifas Setoriais. Mercadorias redirecionadas para evitar esta Tarifa de 50% estarão sujeitas a essa Tarifa mais alta", diz o texto.