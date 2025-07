Piloto de balão que caiu em SC não tinha licença para voos comerciais

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) relatou que o piloto do balão que caiu em Santa Catarina não tinha licença para operar voos comerciais.

O que aconteceu

Elves do Bem Crescêncio, piloto do balão que caiu, não podia atuar profissionalmente. Ao UOL, e Anac pontuou que ele está regular para operar apenas voos recreativos. Crescêncio era responsável pelo balão que caiu no dia 21 de junho e vitimou fatalmente — pessoas.

O piloto possui cadastro aerodesportista, mas sem licença de Piloto de Balão Livre. De acordo com a agência, a certificação é exigida para todos os profissionais que desejam atuar em operações específicas de balonismo.

O cadastro aerodesportista é destinado a atividades não profissionais. Se enquadram nesta categoria aqueles que operam asa-delta, parapente, balão entre outros. Isso é registrado a partir do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 103, popularmente chamado de RBAC nº103.

Licença de Piloto de Balão Livre é uma certificação mais rigorosa. O documento é destinado aos operadores de passeios comerciais, publicidades e eventos pagos, por exemplo. Para tirar essa licença é necessário fazer exame teórico, prático, horas de voo específicas e avaliações privadas da Anac.

A tragédia matou oito pessoas no mês passado. A queda do balão deixou ainda 13 pessoas feridas no extremo sul catarinense. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas. Os que morreram não conseguiram saltar.

O UOL tenta contato com Elves do Bem Crescêncio e a empresa Sobrevoar, responsável pelo balão. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Investigação

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou um inquérito civil para apurar a causa da queda do balão. O órgão solicitou informações para a empresa e para a Anac. Em nota ao UOL, o Ministério Público disse que a agência reguladora ainda não havia mandado relatório documental da situação da empresa e do piloto.

O Ministério Público relatou que o balonismo é uma atividade de alto risco. Desta forma, a Promotoria exige a apresentação de: registro da empresa, certificação do balão, licença do piloto, seguro da aeronave, matrícula da aeronave e Registro Aeronáutico Brasileiro, alvarás de funcionamento e laudos de vistoria.

O inquérito civil tramita na Promotoria de Justiça de Santa Rosa do Sul. Os documentos colhidos serão juntados com as informações colhidas no inquérito policial para apuração dos fatos.