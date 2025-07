Leilão do Itaú tem de casa a partir de R$ 29 mil a apê de R$ 800 mil

O Banco Itaú realiza um leilão online de imóveis na próxima sexta-feira, com lances a partir de R$ 29,1 mil.

O que aconteceu

Estão disponíveis 92 imóveis. O catálogo do leilão, feito em parceria com a Frazão Leilões, inclui apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos em 19 estados do Brasil.

O imóvel mais barato é uma casa de 65m² em Rio Largo (AL), a partir de R$ 29.175,00. Já o mais caro é um apartamento de 240m² em Bauru (SP), com lance inicial de R$ 798.490,00.

Os leilões de todos os imóveis serão realizados no mesmo horário: 11h (de Brasília) de sexta-feira (11). Os débitos de condomínio serão quitados pelo Itaú até a data do leilão, assim como o IPTU 2025.

A maioria dos imóveis está no Rio de Janeiro: 35. O segundo estado com maior número de contemplações no leilão é São Paulo, com 14.

Os imóveis já estão disponíveis para lances na plataforma online. A lista completa pode ser consultada no site (veja aqui). Para participar, é necessário fazer um cadastro gratuito na Frazão Leilões, clicando aqui.

Os imóveis abrangem 19 estados: