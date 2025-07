Deputado alvo da PF destinou R$ 18,7 mi para cidade governada pela esposa

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) destinou R$ 18,7 milhões em emendas parlamentares ao município cearense de Nova Russas, governado por sua esposa, a prefeita Giordanna Mano (PRD). Ele foi alvo de operação da Polícia Federal ontem.

O que aconteceu

Os recursos foram empenhados entre 2021 e 2024. Tratam-se de emendas impositivas, que são fatias do orçamento público destinadas por parlamentares e de execução obrigatória.

Do total de R$ 18,7 milhões, R$ 12,6 milhões foram enviados por meio de emendas Pix. Essa modalidade permite a transferência direta de recursos da União aos estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênio, contrato ou aval técnico do governo federal.

A maior parte da verba foi para a área da saúde, segundo dados do Portal da Transparência. Também há emendas destinadas a obras e assistência social.

PF cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete de Mano. Ele foi um dos alvos de uma operação que apurar suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares.

Nova Russas tem cerca de 30 mil habitantes e fica no oeste do Ceará. Giordanna foi eleita prefeita em 2020 e reeleita no ano passado. A PF não informou se os recursos enviados pelo deputado para a cidade da esposa estão sendo investigados.

Nova Russas foi a cidade que mais recebeu emendas de Mano. O município de Fortim (17 mil habitantes), um dos mais privilegiados pelo deputado, recebeu R$ 5,9 milhões desde 2021. Já Russas (72 mil habitantes), R$ 4,2 milhões, e Reriutaba (18 mil habitantes), R$ 4,2 milhões.

Deputado negou irregularidades. Em nota enviada por sua assessoria, Mano disse que "tem compromisso com a destinação de recursos públicos de forma transparente e responsável, sempre voltada ao interesse coletivo do povo cearense".

Mano diz que "insinuações" sobre o uso indevido das verbas "têm caráter meramente político" e buscam desinformar a população em ano pré-eleitoral. Também afirmou que os repasses foram objeto de fiscalização por parte dos órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União, por meio de auditoria específica, e do Ministério Público Federal.

Prefeitura de Nova Russas declarou que os recursos foram destinados a obras e ações que trouxeram benefícios à população. Também ressaltou que a aplicação dos valores foi realizada dentro da legalidade e devidamente analisada pelos órgãos competentes. "Lamento que insinuações sem provas estejam sendo usadas com fins políticos, visando influenciar o debate eleitoral de 2026", disse a prefeita.

Investigação da PF

A PF cumpriu 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Ceará, por ordem do ministro Gilmar Mendes. Foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias. Também houve a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos investigados.

PF mira uma organização criminosa que estaria direcionando recursos públicos em troca de interesses, além de influenciar processos de licitação. Há outros cinco alvos, cujos nomes ainda não foram divulgados.

Investigação apontou que o deputado teve "papel central" em um esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades cearenses. Isso aconteceria por meio de compra de votos, além de desvios de recursos de emendas parlamentares, como mostrou o UOL em dezembro passado.

Mano está no segundo mandato na Câmara e se elegeu em 2022 pelo PL. Ele migrou para o PSB no fim de 2024.