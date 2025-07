IPCA está fora da meta perseguida pelo BC, de 3%, em diversas métricas, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira (9) que a inflação está fora da meta perseguida pela autarquia, de 3%, em diversas métricas que podem ser observadas. Por isso, ele reforçou o compromisso da autoridade monetária em garantir a convergência do IPCA para o centro do alvo.

Respondendo a perguntas de deputados durante audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara (CFT), Galípolo afirmou que o País passa por um momento de pleno emprego. Ele explicou que isso demanda uma ação do BC, que não pode vacilar na condução da política monetária, sob o risco de gerar mais inflação.

"Esse é o básico do livro-texto de Macroeconomia 1: se falta mão de obra, nós estamos em pleno emprego. Se puxar mais a demanda em pleno emprego, é que nem um leilão", disse Galípolo. "Quando tem mais gente do que oferta num leilão, o que acontece? Você tem menos produto e mais gente. Você vai dando o lance para cima. Este lance para cima chama-se inflação."

Falando sobre maior crescimento com inflação controlada, o presidente do BC destacou que isso depende de um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) potencial. Países que alcançam isso, ele explicou, normalmente o fazem por ganhos de produtividade.