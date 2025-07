Incêndio retrocede na cidade de Marselha

O incêndio florestal que interrompeu os voos e os trens em Marselha, a segunda maior cidade da França, diminuiu em intensidade nesta quarta-feira (9), segundo informaram as autoridades.

Vários incêndios devastaram nos últimos dias a região sul, alimentados pelos ventos e pela vegetação seca após uma intensa onda de calor entre 19 de junho e 4 de julho.

"O fogo está claramente retrocedendo, não está mais avançando", declarou Lionel Mathieu, chefe dos bombeiros de Marselha. As chamas haviam devastado 750 hectares e destruído 10 casas, acrescentou.

Cerca de 700 bombeiros estavam de serviço na manhã desta quarta-feira, com helicópteros despejando água do ar para ajudar seus colegas no solo.

As autoridades locais informaram que cerca de 15.000 residentes do norte da cidade, que foram orientados a se confinarem na tarde de terça-feira, já podiam sair de suas casas.

No entanto, ainda era muito cedo para que cerca de 400 deles, que foram evacuados, retornassem às suas residências.

O incêndio havia começado em uma área ao norte de Marselha na manhã de terça-feira, depois que um veículo pegou fogo.

"Estamos caminhando para um verão de alto risco", alertou o ministro do Interior, Bruno Retailleau, na noite de terça-feira.

burs-san-ol/ah-tjc/mb/dd/aa

© Agence France-Presse