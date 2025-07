Idoso tenta salvar tartaruga em rodovia, é atropelado e morre nos EUA

Um idoso de 87 anos morreu após ser atropelado enquanto tentava ajudar uma tartaruga a atravessar uma rodovia na Flórida, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Homem foi atingido por caminhonete no domingo (6), na rodovia I-95, no condado de Indian River. Ele foi identificado como Frank J. Quinn, natural de Vermont (EUA). O idoso era apaixonado pela natureza e por preservar o meio ambiente.

Autoridades disseram que ele tentou ajudar uma tartaruga a atravessar a estrada. Segundo o Departamento de Transporte da Flórida, um carro diminuiu a velocidade para não atingi-lo, mas uma caminhonete que vinha logo atrás atingiu Quinn, que morreu no local, segundo a emissora ABC News.

Os motoristas não se feriram. O motorista da Dodge Ram, identificado como um homem de 53 anos, e os ocupantes do outro veículo — uma mulher de 44 anos e um passageiro de 49 anos — não ficaram feridos no acidente, disseram as autoridades. As pistas em direção ao sul da I-95 chegaram a ficar fechadas após o acidente.

Não há informações do que aconteceu com a tartaruga. Em um obituário divulgado nas redes sociais, Quinn é descrito um homem gentil. "A vida de Frank foi um testemunho de gentileza. Ele era apaixonado por preservar o meio ambiente e proteger as criaturas que amava. Dedicou inúmeras horas a projetos de jardinagem comunitária, ajudando a fomentar o apreço pela natureza entre os moradores de Pawlet", diz o texto.