Ibovespa fecha em queda com realização puxada por blue chips e tarifas sob holofotes

(Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com blue chips puxando o movimento de realização de lucros na bolsa paulista, enquanto Braskem disparou com avanço na tramitação de projeto que beneficia o setor petroquímico.

O noticiário sobre a política comercial dos Estados Unidos continuou sob os holofotes, com o presidente norte-americano, Donald Trump, divulgando novas alíquotas para mais países e prometendo novos anúncios, inclusive para o Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 1,33%, a 137.448,83 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 137.299,04 pontos na mínima e marcando 139.330,7 pontos na máxima do dia.

Foi a terceira queda seguida, um ajuste que vem após o Ibovespa renovar máximas históricas no último dia 4, quando fechou acima dos 141 mil pontos pela primeira vez, acumulando uma valorização de 17,4% no ano.

O volume financeiro no pregão desta quarta-feira somava R$20,04 bilhões, em sessão com feriado no Estado de São Paulo, embora a B3 tenha funcionado normalmente.

