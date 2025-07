Haddad se reúne com Motta para discutir IOF e tentar reconciliação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann se reuniram na noite de ontem com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para buscar uma saída para o impasse em torno do decreto de alta Imposto sobre Operações Financeiras. O objetivo do governo e da cúpula do Congresso é discutir um alinhamento para a saída do impasse em torno da cobrança do imposto - que está suspensa por decisão do STF - antes da audiência de conciliação que ocorre no próximo dia 15. Esse encontro, marcado por Alexandre de Moraes, tem o objetivo de buscar uma saída negociada para a crise. A derrubada do decreto pelo Congresso e a decisão de Lula de recorrer ao STF contra o ato do Legislativo escalou uma crise política que tem atrapalhado o andamento de uma série de outros projetos. Leia mais.

Gastos com apostas adiaram o ingresso de 34% dos jovens a universidades. Os dados são de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, que mostrou ainda que entre jovens do Nordeste e do Sudeste o indicador ficou acima da média geral. No NE, 44% afirmaram que não iniciaram estudos neste ano por conta de gastos com apostas online, e no SE foram 41%. Entre os integrantes das classes D/E, com renda familiar de R$ 1 mil em média, 43% afirmam que precisam parar de investir em bets para entrar na universidade —enquanto na classe A, em que a renda familiar é R$ 26,8 mil, o resultado é de 22%. As apostas também afetam jovens que já estão matriculados no ensino superior. Segundo a pesquisa, 14% deles disseram que já atrasaram o pagamento da mensalidade ou tiveram de trancar o curso. Veja todos os dados.

Câmara aprova urgência de projeto que reduz em 10% benefícios fiscais. Os deputados aprovaram por unanimidade ontem um requerimento de urgência para acelerar a tramitação e levar logo ao plenário o projeto de lei que reduz em pelo menos 10% os benefícios federais de natureza tributária, financeira e creditícia. Os benefícios estão projetados em R$ 678 bilhões no Orçamento de 2025, e o projeto prevê a redução escalonada em duas fases: "no mínimo" 5% em 2025, e 5% em 2026. A expectativa é que o texto seja apreciado em agosto, após o recesso parlamentar. Em paralelo, o Ministério da Fazenda prepara uma proposta para implementar o corte de uma única vez para todos os setores. O total dos incentivos de natureza tributária é estimado pelo ministro Fernando Haddad em mais de R$ 800 bilhões por ano. Leia mais.

Laudo feito pelo IML do Rio confirma causa da morte de Juliana Marins. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou ontem que a turista brasileira Juliana Marins, que sofreu uma queda durante a escalada de um vulcão na Indonésia, morreu em decorrência de múltiplos traumas causados por uma queda de altura. A família de Juliana pediu uma nova autópsia porque o laudo emitido na Indonésia não precisou quando ela teria morrido. Segundo o laudo brasileiro também não foi possível precisar o horário e dia da morte por conta das condições em que o corpo chegou ao Brasil. A causa, no entanto, coincide com o primeiro laudo, e aponta que foi hemorragia interna provocada por lesões e politraumatismo, compatíveis com forte impacto. Segundo os peritos brasileiros, Juliana teria morrido cerca de 15 minutos após o impacto da queda fatal.

Fluminense perde de 2 a 0 para o Chelsea e dá adeus ao Mundial de Clubes. A derrota do clube carioca teve um gosto amargo porque quem fez os gols do rival foi uma cria da base do Flu. João Pedro brilhou em seu segundo jogo pelo Chelsea, fez os dois gols da partida e pôs fim ao sonho tricolor de chegar à final. Mostrando respeito pelo clube, em ambos os gols ele não comemorou e pediu desculpas à torcida do Fluminense presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Chelsea garantiu a vaga na final, que ocorre no próximo domingo, e vai enfrentar quem vencer a segunda semifinal que será jogada hoje, entre Real Madri e PSG. Saiba como foi o jogo do Flu.