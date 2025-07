Gleisi diz que Lula quer taxar ricos e Bolsonaro quer taxar o Brasil

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse hoje que enquanto o "projeto de Lula é taxar os super-ricos", o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é "taxar o Brasil".

O que aconteceu

Gleisi (PT) criticou o ex-presidente e disse que a "subserviência" dele aos EUA tem custado caro ao Brasil. "As mentiras que ele e a família espalharam sobre o Brasil e o STF serviram de pretexto para Trump taxar as exportações brasileiras", escreveu a ministra nas redes sociais.

O presidente dos EUA anunciou hoje uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Em carta enviada ao presidente Lula, Trump disse que medida tem a ver, em partes, com julgamento do ex-presidente. "Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE", escreveu o norte-americano.

Para Gleisi, a preocupação de Trump é com "fortalecimento das relações comerciais e financeiras do Sul Global". Segundo a ministra, esse trabalho tem sido construído com a ajuda do Brasil no "Brics e outros fóruns globais". "Trump nunca esteve preocupado com democracia em lugar nenhum, muito menos com o destino de Bolsonaro", afirmou.

Lula disse que vai usar lei de reciprocidade. O presidente afirmou em nota divulgada nesta noite que o "Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Gleisi já havia criticado o posicionamento de Trump pró-Bolsonaro anteontem. Na ocasião, o presidente dos EUA fez sua primeira manifestação pública em apoio a Bolsonaro. "O Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Trump. "O presidente dos EUA deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso Judiciário", afirmou a ministra.