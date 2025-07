Em busca da geladeira dos sonhos? Veja dicas para escolher uma e economizar

A geladeira quebrou/está muito velha e você está em busca de uma nova para chamar de sua?

É fundamental ficar de olho em fatores cruciais como capacidade, tamanho, funções e, claro, o consumo de energia, segundo especialistas.

Por onde começar?

Modelos com a tecnologia Frost Free são interessantes para quem busca simplicidade e praticidade. Ela impede a formação de gelo, eliminando a necessidade de descongelamento manual e facilitando a limpeza.

Outro ponto importante é verificar se a divisão da geladeira atende às suas necessidades e da família. Quem armazena e precisa organizar muitos congelados, carnes e marmitas, vai precisar de um freezer maior. Nos modelos Inverse, por exemplo, esse compartimento fica na parte inferior, deixando os itens da geladeira mais acessíveis, na altura dos olhos.

Por dentro dos tipos de geladeiras

Com uma porta - mais comuns e baratas, são ideais para pequenos espaços e trazem freezer na parte de cima

Duplex - com duas portas, uma para o refrigerador e outra para o freezer, que geralmente fica na parte superior. Quando está na parte inferior, é chamada de Inverse.

Side by Side - voltadas para famílias grandes, têm duas portas estreitas e longas, uma ao lado da outra: de um lado fica o freezer, bem espaçoso, e do outro o refrigerador

French Door - também de grande capacidade e com recursos avançados, oferecem duas portas estreitas na parte superior, onde fica o refrigerador, e geralmente uma ou mais gavetas para o freezer na parte inferior

Tamanho, espaço e praticidade

O arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, prefere deixar a geladeira no canto da cozinha, mais perto da sala. "É uma posição mais estratégica, porque facilita o acesso dos convidados sem atrapalhar quem está cozinhando", afirma.

Ele ainda alerta para a importância de dimensionar corretamente o produto para evitar dores de cabeça. "Em alguns casos, o nicho é tão apertado e cercado de armários, que é necessário modificar a marcenaria para poder abrir a porta da geladeira", completa.

Como as geladeiras maiores têm dificuldade para entrar nos apartamentos, outra dica é retirar a embalagem antes de subir no elevador. Mesmo assim, muitas vezes, é necessário remover a porta do refrigerador, serviço que deve ser feito com cuidado e atenção.

Qual é melhor para economizar energia?

A partir de 2022, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) acrescentou as subclasses A+++, A++ e A+ na etiqueta de eficiência energética das geladeiras. Isso significa que, ao substituir o seu refrigerador antigo que trazia o selo A por um novo, você poderá ter uma redução de consumo desse aparelho de 30% a 10%.

Se você quer economizar energia, busque modelos com a classificação A+++. "As geladeiras sofisticadas de menor consumo trazem a tecnologia inverter, que mantém o motor trabalhando o tempo todo, evitando os picos de energia com o liga/desliga dos compressores tradicionais", explica Giancarlo Alves de Lima, da Tal Tec, que atua na área de manutenção de refrigeradores há mais de 30 anos.

A seguir você confere alguns produtos em destaque pelo Guia de Compras UOL.

Tecnologia Defrost, para descongelar a geladeira apenas duas vezes ao ano

Prateleiras de vidro ajustáveis, que facilitam a limpeza e a organização

Gavetão para frutas e verduras

Maior economia de energia com a classificação A+++

Tecnologia Cycle Defrost, para descongelar a geladeira apenas duas vezes ao ano

Prateleiras removíveis, que facilitam a limpeza e a organização de alimentos de diferentes tamanhos

Gavetão para frutas e verduras

Freezer amplo com capacidade de 76L e compartimento para armazenar mais gelo

Dá para selecionar a função Drink Express ou Turbo Congelamento e controlar cada modo do refrigerador com apenas alguns toques no painel externo

Com a função Drink Express, você resfria suas bebidas em poucos minutos

Tecnologia Frost Free, que não precisa descongelar

Alarme de porta aberta

Acabamento inox somente nas portas, já que as laterais e parte superior são pintadas

Pelo app SmartThings no celular, dá para controlar e verificar a temperatura do refrigerador de qualquer lugar, além de acessar os comandos que ficam no interior da geladeira

Maior economia de energia com a classificação A+++ e a tecnologia SmartThings Energy AI, que reduz o consumo com o modo de inteligência artificial

Modelo que não precisa descongelar com compressor Digital Inverter, mais silencioso e de menor consumo

Tecnologia Powervolt, mais resistente a picos de energia

Traz a função Power Cool, que injeta ar frio na geladeira para resfriar alimentos e bebidas com mais rapidez

Filtro desodorizador mantém a geladeira livre de odores indesejados

Modelo Inverse, com freezer na parte inferior

Tecnologia Frost Free, que não precisa descongelar

Com prateleiras removíveis e reguláveis, que possibilitam várias combinações para armazenar alimentos de diferentes tamanhos

Com tecnologia AutoSense, que utiliza inteligência artificial para controlar automaticamente a geladeira, que fica mais fria nos momentos de maior uso ou com a temperatura estabilizada durante a madrugada ou férias, por exemplo

Modelo Side by Side, com freezer na porta esquerda (capacidade de 165L) e refrigerador na porta direita (capacidade de 321L)

Traz dispenser de água com abastecimento manual na porta direita (capacidade de 2,5L)

Tecnologias Frost Free, que evita o acúmulo de gelo e facilita a limpeza, e Smart Cooling, que conserva a mesma temperatura em qualquer parte do freezer ou refrigerador, preservando melhor os alimentos

Compressor Eco Inverter, que mantém o funcionamento inteligente do motor, sem desligar ou gerar picos de consumo

Maior economia de energia com a classificação A+++

Modelo French Door com duas portas verticais na parte superior, que se abrem para o compartimento do refrigerador, e uma gaveta inferior, que dá acesso ao freezer

Maior economia de energia com a classificação A+++ e o compressor Inverter, que mantém o funcionamento inteligente do motor, sem desligar ou gerar picos de consumo

Tecnologias Frost Free, que não precisa descongelar, e Smart Flow, que distribui o ar frio por igual em qualquer parte da geladeira

Painel touch black, que ativa as principais funções com um toque

Tecnologia que filtra o ar interno constantemente, deixando a geladeira livre de odores indesejados

