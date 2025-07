Colunista do UOL

Durante décadas, os gastos tributários viveram numa confortável sombra. Agora, finalmente, vieram à luz do dia, revelando a escandalosa iniquidade econômica e social que ajudaram a promover e consolidar.

Precisou mais uma polarização entre as muitas que o Brasil alimenta, agora entre Executivo e Legislativo, para que o tema entrasse na pauta política do país. Ontem, a Câmara decidiu votar, em regime de urgência, antes do recesso de julho, projeto de lei completar que reduz esses benefícios em pelo menos 10% entre 2025 e 2026.

Colunistas do UOL

Como muitas das expressões do jargão tributário, "gasto tributário" é uma daquelas que não ajuda a que se entenda do que tratam. Até porque não representam, literalmente, gastos do governo, mas receitas que deixam de ser arrecadadas.

Gastos tributários são as isenções, desonerações, abatimentos, subsídios, anistias, enfim, toda a coleção de renúncias fiscais que beneficiam setores ou grupos na sociedade. A ideia, meritória, é estimular ou apoiar atividades ou ações capazes de trazer benefícios para regiões, o país e a sociedade como um todo.

Mas, na prática dos gastos tributários, a teoria é outra. Nem todas as renúncias fiscais beneficiam a sociedade — não garantem mais empregos, não oferecem produtos mais baratos ou mais acessíveis, não ampliam atendimentos aos que necessitam. São resultado de lobbies de setores e grupos, respaldados tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo.

No Orçamento de 2025, estão previstas renúncias federais de R$ 545 bilhões, beneficiando setores ou grupos. Isso significa uma "perda" de arrecadação equivalente a quase 5% do PIB. A escalada ao longo dos anos tem sido notável. Em 2002, as renúncias representavam 1,3% do PIB.

Se forem somados os gastos tributários estaduais, previstos em R$ 275 bilhões para 2025, o total de renúncias de receitas públicas, no conjunto considerado como gasto tributário, salta para mais de R$ 800 bilhões, uma enormidade equivalente a 7,2% do PIB.

Na tecla do "nós contra eles" abraçada pelo governo Lula, os gastos tributários representam "benefícios para os ricos", como o próprio presidente tem martelado. Mas esta é uma meia verdade.

De acordo com a Unafisco, associação nacional que reúne os auditores da Receita Federal, os gastos tributários justificáveis, pois revertem em benefícios econômicos e sociais para o país, somavam, em 2024, R$ 252 bilhões, equivalentes à metade do total.

As renúncias fiscais desse conjunto vão desde benefícios previdenciários até programas de fornecimento de cadeiras de roda e outros de apoio a pessoas com deficiência, passando por isenções da cesta básica, medicamentos, apoio a entidades filantrópicas e fundos sociais.

Do outro lado dos gastos tributários estão renúncias fiscais que não trazem benefícios econômicos e sociais compatíveis com as perdas de arrecadação. A grande maioria não é auditada e suas eventuais contrapartidas permanecem desconhecidas.

Os dez maiores gastos tributários, considerados pela Unafisco como privilégios tributários totais ou parciais, representam a maior parte da perda de arrecadação. Correspondiam, em 2024, a R$ 425 bilhões, equivalentes a quase 80% do total. Os maiores entre os maiores são os concedidos à Zona Franca de Manaus, e ao Simples Nacional — programa de simplificação e redução de tributos para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

No seu conjunto mais amplo, o volume de renúncias fiscais é ainda mais alto do que o exibido pelo total de gastos tributários. Como essa rubrica orçamentária é definida como renúncia fiscal que beneficia setores ou grupos específicos, a perda de arrecadação com a isenção tributária de lucros e dividendos, por exemplo, tecnicamente não é considerada gasto tributário, uma vez que abrange a todos, sem especificar o grupo beneficiado.

A urgência agora conferida ao projeto de lei complementar que propõe iniciar um corte nas excessivas renúncias fiscais atropelou o PL (Projeto de Lei) 3203/2021, que dorme na gaveta do relator, na CFT (Comissão de Finanças e Tributação), deputado Sidney Leite (PSD-AM). Este projeto de lei regulamentará, quando votado e aprovado, a EC (Emenda Constitucional) 109, de março de 2021.

A alteração constitucional determinou a formulação de um plano de redução de benefícios tributários para que se contenham no limite de 2% do PIB, mas considera uma série de exclusões. Benefícios à Zona Franca de Manaus, ao Simples, cesta básica, entidades filantrópicas e fundos sociais estão entre as principais exclusões dos cortes que podem ser feitos.