Galaxy Z Flip7 e Z Flip7 FE: o que tem de novidade nos dobráveis da Samsung

Além de lançar seu celular dobável mais avançado, o Galaxy Z Fold8, a Samsung anunciou hoje (9) mais dois modelos com telas que se dobram: os compactos Galaxy Z Flip7 e Z Flip7 FE —um produto totalmente novo, pensado para ser o aparelho de entrada da linha, mais barato.

O lançamento aconteceu em Nova York, Estados Unidos, durante o evento Galaxy Unpacked. Os preços são de US$ 1.099 (R$ 6 mil na conversão direta e sem impostos) e US$ 899 (R$ 4.908,54), respectivamente. Todos chegam ao Brasil no dia 24 de julho (os valores não foram divulgados).

Pude manuseá-los por um breve período durante a demonstração e conto a seguir minhas primeiras impressões e as principais especificações.

Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Filp7 FE Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Portáteis e estilosos, eles abrem e fecham como uma concha, permitindo usos diferentes da tela externa, que recebeu atualizações.

Vale ressaltar que a existência de duas versões, uma mais cara/avançada e outra mais barata, que herda as tecnologias da geração anterior, não é novidade no mercado. A Motorola, principal concorrente da Samsung nos modelos flip, já adota a prática há alguns anos, atualmente com o razr 60 e o razr 60 Ultra.

O que os Z Flip 7 têm de bom?

Tela externa maior e melhor. No Z Flip7, o display frontal agora pega toda a área disponível, inclusive ao redor das câmeras, com 4,1 polegadas — um upgrade esperado há anos pelos fãs da linha dobrável. Ele também ganhou maior resolução, brilho (pico de 2.600 nits) e taxa de atualização (120Hz). Além disso, a moldura ao redor está super fina, com 1,25mm, a menor da história da marca.

Já a tela externa do Z Flip6 foi para o Z Flip7 FE, com de 3,4 polegadas, 60Hz, recorte inferior e moldura mais grossa.

Em ambos, a chamada "flex window" está mais personalizável e útil, com papeis de parede, emojis e relógios diferentes, além de acesso a aplicativos e recursos com inteligência artificial, como o assistente Gemini, a Now Bar (que exibe atualizações de apps sem precisar desbloquear o aparelho) e a Now Brief (mostra resumos de informações que ele julga ser importante para você). Tudo isso estimula o uso do celular fechado.

A tela interna aumentou para 6,9 polegadas no Z Flip7 e o FE ficou com as 6,7 da geração anterior.

Galaxy Z Flip7 FE Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Foco nas selfies. Os dois modelos têm o mesmo esquema de câmeras, herdado do Z Flip6:

50 MP (principal grande angular; zoom qualidade óptica 2x)

12 MP (ultra angular)

10 MP (selfie interna)

Nesse quesito, a característica mais interessante dos dobráveis do tipo flip é a possibilidade de usar os sensores traseiros, de melhor resolução, para selfies, visualizando pela tela externa (as câmeras que aparecem na frente quando o celular está fechado são as traseiras).

Dá para fazer isso com o aparelho na mão ou apoiá-lo dobrado em um móvel ou objeto, como se fosse um tripé, para poder se afastar. Em qualquer caso, basta usar o gesto de palma aberta para o disparo.

Além disso, agora há filtros em tempo real direto na tela externa, para selfies diferenciadas. Para os vídeos, o controle de zoom deslizante e o enquadramento automático (que centraliza você melhor na cena, conforme se movimenta) foram aprimorados.

Desempenho. Nesta geração, a Samsung deixou de lado os chips da Qualcomm e apostou em processadores próprios.

Z Flip7 chega com Exynos 2500, que seria compatível ao Snapdragon 8 Elite, e 12GB de memória RAM.

chega com Exynos 2500, que seria compatível ao Snapdragon 8 Elite, e 12GB de memória RAM. Z Flip7 FE vem com Exynos 2400, próximo do Snapdragon 8 Gen 3, e 8GB.

Bateria. O Z Flip7 FE mantém os 4.000 mAh do Z Flip6. Já o Z Flip7 teve um aumento de cerca de 8%, passando para 4300 mAh. Em um celular compacto, esse ganho é significativo, e pode totalizar até 31 horas de reprodução de vídeo, segundo a empresa.

Maior resistência. A dobradiça agora usa um sistema mais robusto que a marca chama de Armor Flex Hinge, que também a deixou 30% mais fina, além de reduzir o vinco na tela interna.

A tela externa tem proteção Gorilla Glass Victus 2 e o aparelho segue com IP48, contra água e poeira, agora na parte de dentro e de fora (no Z Flip6, era apenas com o celular fechado).

Galaxy Z Fold7 Imagem: Marcelala Duarte/ UOL

Galaxy Z Fold7

O protagonista do evento, na verdade, foi o Galaxy Z Fold7, dobrável mais avançado da marca. Ele está mais fino e leve do que as gerações anteriores, com 0,42cm quando aberto.

Ele também ganhou a câmera de 200MP do Galaxy S25 Ultra. Ele é o celular dobrável mais fino a chegar ao Brasil até o momento.

Novos smartwatches

Galaxy Watch8 e Watch8 Classic Imagem: Marcella Duarte/UOL

Completam as novidades os relógios Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic — modelo com design mais refinado, incluindo coroa giratória física, que voltou para a linha após um hiato de uma geração.

Todos agora seguem o estilo do Galaxy Watch Ultra, com uma caixa quadrada por baixo, como uma almofada, mas o visor redondo. Falando no Ultra, ele apenas ganhou uma nova opção azul e mais espaço de armazenamento (64GB) em todas as cores.

Além disso, a marca lançou uma nova função para os smartwatches, que se propõe a medir os antioxidantes em nossa pele e dar dicas de alimentação para um envelhecimento mais saudável. Essa medição funciona de um jeito diferente — é preciso tirar o relógio do pulso e colocar o dedo sobre o sensor.

Todos os novos produtos devem chegar ao Brasil, ainda sem preços divulgados.

