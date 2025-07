Relógios Samsung Galaxy Watch8 ganham novo design e IA do Google

A Samsung lançou hoje (9) dois novos relógios inteligentes: o Galaxy Watch8 e o Galaxy Watch8 Classic. Eles chegam com mudanças de design, hardware e recursos, além de funcionarem com a inteligência artificial do Gemini, do Google.

O anúncio aconteceu em Nova York, Estados Unidos, durante o evento Galaxy Unpacked, no qual também foram lançados os celulares dobráveis Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE. Os preços começam em US$ 349 (R$ 1.909,03 na conversão direta e sem impostos).

Todos chegarão ao Brasil no dia 24 de julho (os preços em real não foram divulgados). A seguir compartilho as minhas primeiras impressões sobre os smartwatches.

Galaxy Watch8 (preto) e Watch8 Classic (branco) Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que tem de novidade?

Medição de antioxidantes. Uma nova função para todos os novos smartwatches da marca, inédita no mercado, se propõe a medir os níveis de carotenóides (compostos pigmentados) armazenados em nossa pele. Baseado nisso, dá dicas de alimentação para um envelhecimento mais saudável.

Esse recurso funciona de um jeito diferente: é preciso tirar o relógio do pulso e colocar o dedo sobre o sensor para fazer a medição, que pode ser visualizada no celular.

Coach de corrida. Os lançamentos também receberam recursos focados em corrida, como análise do seu nível de condicionamento físico (de 1 a 10), treinamento personalizado e feedback em tempo real, segundo a empresa. Como um personal, sugere uma rotina de treino personalizada.

Emite alerta se você estiver estressado demais. Em casos assim, os relógios enviarão um sinal para que a pessoa faça uma pausa para tentar equilibrar os níveis de estresse.

Novo design. Todos agora seguem o estilo do Galaxy Watch Ultra, com uma caixa quadrada por baixo, como uma "almofada", com o visor redondo sobre ela.

Volta do Classic. Após "pular" uma geração (o último Classic foi o Watch6), o modelo com

design mais refinado foi atualizado. Ele tem mais cara de relógio, incluindo uma catraca giratória física (bezel).

Galaxy Watch8 Classic (branco) e Galaxy Watch8 ao fundo Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Mais fino e confortável. O Galaxy Watch8 está 11% mais fino que o antecessor Watch7.

Tamanhos: o Watch8 será vendido em duas opções: 40mm ou 44mm, nas cores grafite ou prata. O irmão Classic será comercializado com 46mm na versão preta.

Tela mais brilhante. A tela do Watch8 ficou 50% mais brilhante, com pico de 3.000 nits, permitindo melhor visualização durante práticas esportivas sob o sol.

GPS duplo mais preciso. Tecnologia similar à usada no Galaxy Watch Ultra, que usa dupla frequência de banda, capaz de romper concreto e outros obstáculos.

Mais bateria. Cresceu 8%, segundo a Samsung. A do modelo Classic é de 445mAh. O Watch8 trabalha com 435mAh (modelo maior) e 325mAh (caixa menor).

Inteligência artificial

Todos os modelos serão vendidos com a IA Gemini integrada.

Será possível, por exemplo, acionar comandos de voz para tirar dúvidas sobre o lugar que você está, pedir para enviar uma mensagem para uma amiga e descobrir se têm cafés abertos perto de você.

Se o objetivo for realizar um treino de corrida, você pode pedir para o relógio iniciar o monitoramento dela só usando a voz.

E a linha Galaxy Ultra?

A família mais poderosa da empresa em termos de relógios inteligentes não foi atualizada, mas ganhou uma opção de cor, azul, e mais espaço de armazenamento (64GB) em todas as cores.

Ofertas

