Futuros de Wall Street sobem com negociações comerciais em foco

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, com os investidores avaliando as medidas tarifárias agressivas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e acompanhando de perto as negociações com parceiros comerciais.

O futuro do S&P 500 subia 0,22%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,18%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,18%.

Trump disse na terça-feira que vai impor uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e, em breve, introduzirá taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, um dia depois de pressionar 14 parceiros comerciais com novas cartas tarifárias.

Ele disse que "um mínimo de sete" anúncios tarifários serão feitos nesta quarta-feira.

"O momento dessas ameaças tarifárias sobre cobre e produtos farmacêuticos sugere que o governo Trump está tentando pressionar a União Europeia e outros parceiros comerciais a fechar acordos mais rápidos, criando incertezas e riscos", disseram analistas do UBS.

Eles também advertiram contra uma reação exagerada no curto prazo, dada a falta de clareza sobre qual política será de fato adotada.

A reação de Wall Street aos últimos desdobramentos tarifários na terça-feira foi relativamente discreta em comparação com a forte liquidação na sessão anterior, desencadeada pelas novas ameaças tarifárias da Casa Branca contra o Japão e a Coreia do Sul.

Com o prazo para as tarifas abrangentes agora transferido para 1º de agosto, os investidores estão depositando suas esperanças nas negociações a fim de evitar uma guerra comercial total.

Os investidores também analisarão a ata da reunião de junho do Federal Reserve, às 15h (horário de Brasília), em busca de sinais sobre quando os membros poderão retomar os cortes da taxa de juros.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)