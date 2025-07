França homenageia o Brasil no 14 de Julho com espetáculo inédito de drones na Torre Eiffel

Neste 14 de julho de 2025, a Torre Eiffel volta a brilhar em grande estilo para celebrar a festa nacional da República Francesa. Neste ano, o evento terá um toque especial: o Brasil será homenageado em um espetáculo grandioso de luzes, drones e fogos de artifício.

O show, que acontece entre o Campo de Marte e a esplanada do Trocadéro, em ambas as margens do rio Sena, terá como temas os 10 anos do Acordo de Paris e a temporada cruzada Brasil-França. Um balé aéreo com mil drones irá destacar a cultura brasileira e o meio ambiente, em uma apresentação gratuita que promete encantar o público.

A programação começa às 21h no horário local, 16h em Brasília, com o tradicional Concerto de Paris, reunindo a Orquestra Nacional da França, o Coro e a Maîtrise de Radio France, no gramado do Campo de Marte. Às 23h, tem início o espetáculo pirotécnico, com duração de cerca de 30 minutos, combinando mais de 120 pontos de disparo de fogos, sendo 80 deles instalados diretamente na Torre Eiffel.

O Grupo F, empresa responsável pela direção artística, promete uma experiência inédita: drones com LEDs tridimensionais, efeitos 360° e pirotecnia sincronizada vão envolver a Torre em um espetáculo imersivo, visível tanto do Campo de Marte quanto do Trocadéro.

O show será dividido em quatro grandes sequências e 11 quadros temáticos, com destaques para o rio Sena, os 10 anos do acordo climático de Paris, o Brasil - com foco na Amazônia e particularmente em Belém, sede da COP30 em novembro - e uma homenagem aos "New Romantics".

Quem são os "New Romantics" no espetáculo?

Inspirada no movimento cultural britânico dos anos 1980, a sequência "New Romantics" foi reinterpretada para a festa francesa como um símbolo de amor, amizade e solidariedade. Ela encerra o espetáculo com uma atmosfera poética e inclusiva, celebrando os laços humanos em tempos de desafios globais. A trilha sonora será variada e multigeracional, refletindo os valores universais que unem culturas e povos ? uma mensagem poderosa em meio à grandiosidade visual dos drones e fogos. O sopranista brasileiro Bruno de Sá está entre os artistas convidados.

O evento será transmitido ao vivo pela emissora France 2.

Desfile militar destaca Indonésia e Brasil fica de fora

Mais cedo, durante o dia 14 de julho, acontece o tradicional desfile militar na avenida Champs-Élysées, com a presença do presidente Emmanuel Macron e autoridades civis e militares. Em 2025, o desfile presta homenagem a três grandes temas, entre eles a memória dos soldados franceses que lutaram em guerras passadas, com destaque para iniciativas que mantêm viva essa lembrança, como cerimônias simbólicas e ações de solidariedade. A cooperação internacional, com a presença de tropas estrangeiras e países parceiros, também será lembrada, assim como o papel da juventude francesa, com a participação de jovens envolvidos em programas de serviço cívico e militar.

O país convidado de honra neste ano é a Indonésia, que celebra 75 anos de relações diplomáticas com a França. Um destacamento das Forças Armadas indonésias abrirá o desfile, seguido por uma fanfarra multinacional com representantes de 14 países aliados e seis escolas militares africanas.

Apesar de o Brasil não estar oficialmente representado no desfile militar, o país vem sendo amplamente homenageado ao longo de 2025 por meio de uma extensa programação cultural. A temporada cruzada Brasil-França celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, com eventos que destacam a diversidade artística, científica e social brasileira em dezenas de cidades francesas.