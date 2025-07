Fininho e com câmera de 200 MP: conheça o novo dobrável Galaxy Z Fold7

A Samsung lançou hoje a nova geração de seus celulares dobráveis. O modelo mais avançado, Galaxy Z Fold7, ficou muito mais fino e leve e ganhou uma câmera principal de 200 MP (megapixels). Lá fora ele custará a partir de US$ 1.999,00 (R$ 10.914,00 na conversão direta e sem impostos).

Ele chega ao Brasil no dia 24 de julho, para ocupar o posto de dobrável mais fino do país, acompanhado pelos compactos Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip 7 FE —o mais barato da linha.

O anúncio aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, durante o evento Galaxy Unpacked, que o Guia de Compras UOLacompanhou com exclusividade. Veja a seguir nossas primeiras impressões e as principais especificações do aparelho.

Galaxy Z Fold7 Imagem: Marcelala Duarte/ UOL

O que o Galaxy Z Fold7 tem de bom?

Muito fino e leve. O aparelho tem espessura de 0,89 cm (fechado) ou 0,42 cm (aberto) e pesa 215 gramas. Ou seja, uma dimensão semelhante à de um celular comum —o Galaxy S25 Ultra, por exemplo, tem 0,82 cm e 218 g.

Para comparação, o Galaxy Z Fold6 tinha 1,21 cm (fechado), 0,56 cm (aberto) e 239 g. Uma redução significativa, que impressiona quando colocamos os dois lado a lado. Ao olhar para a porta USB-C, que fica justinha no espaço, a impressão é que o modelo está o mais fino possível.

Isso faz do Galaxy Z Fold7 o celular dobrável mais fino e leve a chegar ao mercado brasileiro. Os concorrentes do tipo "fold", Honor Magic V3 e Huawei Mate X6, são um pouco mais grossos e pesados.

O mesmo esforço de engenharia feito em cinco anos, entre o primeiro fold de 2019 e o Z Fold6, foi feito do ano passado para este. Um grande trabalho de engenharia para redesenhar o circuito, a placa mãe, os módulos das câmeras, as dobradiças, as baterias, todos componentes do celular. Houve uma revisão 360 graus no projeto dos dobráveis para entregar esse ganho de espessura. Rafael Aquino, diretor de produtos móveis da Samsung Brasil

Galaxy Z Fold7 (azul) x Z Fold6 (prata) Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Telas maiores. Ao mesmo tempo em que o celular ficou mais leve e fino, os displays cresceram. O interno aumentou 11% em área, de 7,6 para 8 polegadas (medida na diagonal), o maior da história da Samsung. A ideia é oferecer uma experiência ainda mais multitarefa, com diversos aplicativos abertos ao mesmo tempo, como em um tablet, e também deixar mais confortável o consumo de vídeos e jogos.

Já a largura da tela externa passou de 5,99 cm, no Z Fold6, para 6,49 cm. Achei essa mudança especialmente bem-vinda, pois dá uma sensação mais agradável no uso do celular fechado, com uma proporção parecida com a de um modelo "comum", como o S25+. Até então, ele parecia fino e comprido, o que causava certa estranheza e deixava a digitação mais difícil (e me fazia abrir o celular para quase tudo).

Galaxy Z Fold7 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmera de 200 MP. Finalmente, após uma geração sem avanços neste quesito, o modelo fold recebeu um sensor top de linha —no caso, a câmera principal do Galaxy S25 Ultra. O conjunto que totaliza cinco câmeras, sendo três traseiras, ficou assim:

200 MP (principal grande angular, zoom qualidade óptica 2x)

12 MP (ultra angular com autofoco e modo macro)

10 MP (teleobjetiva, zoom 3x óptico 30x digital)

10 MP (selfie frontal da tela externa)

10 MP (selfie interna)

Outra melhoria está na câmera da tela interna (com o celular aberto), que saiu dos escassos 4 MP e registra com ângulo de 100º, para selfies e videochamadas com maior qualidade e campo de visão.

Segundo a marca, o "Nightography" também foi aprimorado, para fotos noturnas com mais detalhes e luminosidade, e o HDR é de 10 bits, que gera uma gama maior de cores e brilho.

Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Dobradiça reforçada. A dobradiça segue com o formato de "gota", que permite que o celular dobre mais suavemente e feche sem deixar vão, mas agora usa um sistema mais robusto que a marca chama de Armor Flex Hinge. Na prática, ela ficou mais compacta e deixa um vinco ainda menos perceptível na tela.

O vidro frontal ficou mais fino, porém com uma camada UTG (ultra thin glass) mais espessa e placa protetora de titânio, além de proteção Gorilla Glass Ceramic 2; o traseiro segue com Gorilla Glass Victus 2. O celular mantém certificação IP48 contra água e poeira.

Alto desempenho. O processador é o Snapdragon 8 Elite, o mais poderoso da Qualcomm, em sua versão otimizada "for Galaxy", o mesmo da linha S25.

As configurações de memória RAM e armazenamento interno que chegam ao Brasil são: 12GB + 512 GB ou 16 GB + 1 TB.

Bateria dura mais. Segue com 4.400 mAh, mas oferece maior autonomia, graças ao novo chip.

Galaxy Z Fold7 aberto Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Inteligência artificial

Os novos dobráveis chegam com Android 16 e One UI 8, que inclui o pacote completo do Galaxy AI, o sistema de inteligência artificial da marca.

Neste lançamento, porém, IA não foi o grande foco da Samsung —até porque já temos um grande leque de recursos nos aparelhos da marca. De qualquer forma, há algumas novidades, com destaque para funções otimizadas para a tela maior/dobrável. As principais são:

Gemini na tela grande : o assistente do Google consegue "enxergar" o que fazemos em diversos aplicativos ao mesmo tempo, e considerar isso para o contexto do que pedimos.

: o assistente do Google consegue "enxergar" o que fazemos em diversos aplicativos ao mesmo tempo, e considerar isso para o contexto do que pedimos. Foto inteligente na tela dividida : na hora de fazer edições de fotos, como o apagador de objetos ou o gerador de ilustrações com IA, é possível dividir a tela para mostrar o antes e depois e comparar as mudanças.

: na hora de fazer edições de fotos, como o apagador de objetos ou o gerador de ilustrações com IA, é possível dividir a tela para mostrar o antes e depois e comparar as mudanças. Circule para pesquisar em jogos : a ferramenta que facilita buscas no Google agora também funciona enquanto você está jogando. Basta selecionar algo para obter dicas --por exemplo, circule um vilão para receber instruções de como derrotá-lo.

: a ferramenta que facilita buscas no Google agora também funciona enquanto você está jogando. Basta selecionar algo para obter dicas --por exemplo, circule um vilão para receber instruções de como derrotá-lo. Eliminador de ruídos automático: a ferramenta que magicamente remove barulhos de fundo em vídeos ficou mais simples de operar, com um botão que detecta automaticamente o remove os ruídos indesejados, e pode ser usado em tempo real, enquanto as imagens são gravadas.

Vale ressaltar que, como de praxe nos últimos anos, a marca garante sete gerações de sistema operacional e sete anos de atualizações de segurança, para uma vida útil mais longa.

Galaxy Z Flip7 e Z Flip7 FE Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Z Flip7 e smartwatches

Durante o evento, também foi lançado o Galaxy Z Flip7, o dobrável compacto da marca, que agora tem um irmão mais simples (e barato), o Z Flip FE. Ambos têm câmera principal de 50 MP e ultra wide de 12 MP, que podem ser facilmente utilizadas para fazer selfies com o celular fechado na mão ou apoiado em um objeto. O Z Flip7 finalmente recebeu uma tela externa maior e melhor, que pega toda a área disponível, inclusive ao redor das câmeras.

Completam as novidades os relógios Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic —modelo com design mais refinado, incluindo coroa giratória física, que voltou para a linha após um hiato de uma geração.

Galaxy Watch8 e Watch8 Classic Imagem: Marcella Duarte/UOL

Todos agora seguem o estilo do Galaxy Watch Ultra, com uma caixa quadrada por baixo, como uma almofada, mas o visor redondo. Falando no Ultra, ele apenas ganhou uma nova opção azul e mais espaço de armazenamento (64 GB) em todas as cores.

Além disso, a marca lançou uma nova função para os smartwatchs, que se propõe a medir os antioxidantes em nossa pele e dar dicas de alimentação para um envelhecimento mais saudável. Essa medição funciona de um jeito diferente — é preciso tirar o relógio do pulso e colocar o dedo sobre o sensor.

Todos os novos produtos devem chegar ao Brasil, ainda sem preços divulgados.

*a jornalista viajou a convite da Samsung

