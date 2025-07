Fertilizantes: Heringer anuncia renúncia do diretor presidente Gustavo Horbach

São Paulo, 9 - A Fertilizantes Heringer divulgou Fato Relevante no qual informa que o Conselho de Administração da companhia recebeu, em reunião realizada na terça-feira (8), a renúncia de Gustavo Bastide Horbach aos cargos de diretor presidente e de vice-presidente do Conselho de Administração.Nesse contexto, em sua substituição, o Conselho de Administração elegeu Rodrigo Horta Dias para os cargos de diretor presidente, com mandato unificado ao dos demais membros da diretoria da companhia, a partir desta data até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ocorrer no ano de 2027; e de vice-presidente do Conselho de Administração da companhia; com mandato unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração, a partir desta data até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ocorrer no ano de 2026.A Heringer relata, ainda, que Rodrigo Horta Dias Oliveira é administrador, formado pelo Ibmec-MG com MBA com ênfase em logística pela FGV e programa de desenvolvimento executivo PMD no IESE. Com mais de 20 anos de experiência no agronegócio, Dias Oliveira, anteriormente, liderou a área comercial da Hidrovias do Brasil e a área de logística da Eurochem Brasil.