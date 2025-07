Fed/ata: inadimplência de empréstimo estudantil dispara no 1º trimestre e deve crescer mais

A equipe técnica do Federal Reserve (Fed) destacou que a inadimplência de empréstimos estudantis reportada disparou no primeiro trimestre de 2025 e deve continuar aumentando nos próximos trimestres, conforme ata da última reunião divulgada nesta quarta-feira, 9. Apesar do aumento, os inadimplentes nesse tipo de dívida "não mostram dificuldade com outros pagamentos", segundo o documento.

Conforme análise da equipe técnica, embora os custos dos empréstimos para empresas, famílias e governos locais tenham caído levemente, continuam elevados. O crédito segue disponível para grandes e médias empresas, com emissão robusta de títulos e empréstimos. Para famílias com boa pontuação de crédito, o acesso ao financiamento imobiliário permanece estável, enquanto para mutuários com baixa pontuação, o crédito segue mais restrito, apesar de leve melhora recente.

A qualidade do crédito continua sólida para grandes empresas e a maioria das hipotecas, mas a inadimplência segue elevada em alguns setores, como pequenas empresas, hipotecas comerciais, cartões de crédito e empréstimos automotivos, de acordo com a ata. O documento aponta que "a inadimplência de empréstimos estudantis deve crescer ainda mais nos próximos trimestres", e alerta para o risco de que cobranças sobre esses débitos possam elevar a inadimplência em outras categorias de crédito ao longo do ano.