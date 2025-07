FBI abre investigação criminal contra ex-diretores do FBI e da CIA

A polícia federal dos Estados Unidos (FBI) abriu uma investigação criminal contra seu ex-diretor James Comey e o ex-chefe da CIA John Brennan, ambos críticos do ex-presidente Donald Trump, informaram meios de comunicação americanos.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tomou uma série de medidas contra aqueles que considera seus inimigos.

Segundo a Fox News Digital, o FBI vai se concentrar em "possíveis irregularidades" na investigação sobre as acusações de interferência russa nas eleições de 2016, vencidas por Trump, e em supostas declarações falsas ao Congresso.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, nomeado por Trump, teria transmitido ao diretor do FBI, Kash Patel, uma série de "provas" sobre Brennan que sustentariam uma possível acusação, afirma a Fox News Digital, citando fontes do Departamento de Justiça.

Comey e Brennan foram nomeados pelo ex-presidente democrata Barack Obama.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump demitiu Comey quando este chefiava uma investigação sobre se algum membro da campanha do republicano havia conspirado com Moscou para influenciar as eleições de 2016 entre ele e a candidata democrata Hillary Clinton.

A investigação ficou a cargo do procurador especial Robert Mueller, que concluiu que houve interferência da Rússia nas eleições de 2016 em favor de Trump.

Mas Mueller destacou que a investigação "não estabeleceu que membros da campanha de Trump conspiraram ou se coordenaram com o governo russo" para a "interferência eleitoral".

Em 2018, Trump revogou a autorização de segurança de Brennan, que permite acesso a informações classificadas. Acusou-o de fazer "alegações infundadas e escandalosas" sobre seu governo.

O Departamento de Justiça recusou-se a confirmar a abertura de uma investigação sobre Comey e Brennan.

"Não comentamos investigações em andamento", disse uma porta-voz na quarta-feira.

Questionada sobre a suposta investigação durante uma entrevista na noite de terça-feira à Fox News Channel, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse estar "feliz em ouvir isso".

"Ambos os indivíduos desprezíveis se voltaram contra nossa Constituição e nosso país", declarou Leavitt. "E tenho certeza de que, de fato, mentiram ao Congresso", acrescentou. Se isso ocorreu, o Departamento de Justiça deve "investigar e processá-los", avaliou Leavitt.

