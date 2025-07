Exército israelense anuncia 'operações especiais e específicas' no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (9) que efetuou "operações especiais e específicas" no sul do Líbano para desmantelar infraestruturas do Hezbollah.

"Com base em informações dos serviços de inteligência e na identificação de armas e infraestruturas terroristas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano, os soldados efetuaram operações especiais e específicas para desmantelá-las e impedir que o Hezbollah se restabeleça na região", afirma um comunicado do Exército israelense.

Israel prossegue com a ofensiva no Líbano, apesar da trégua concluída em novembro com este movimento libanês.

lma/crb/pc/zm/fp/yr

© Agence France-Presse