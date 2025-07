Exército israelense afirma que gerou 'as condições' para acordo sobre reféns

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Eyal Zamir, declarou nesta quarta-feira (9) que gerou "as condições" para um avanço do acordo para a libertação dos reféns retidos em Gaza pelo Hamas.

"Conseguimos muitos resultados importantes, conseguimos enfraquecer as capacidades militares e de governo do Hamas", afirmou Zamir em um discurso televisionado. "Criamos as condições para avançar em um acordo para liberar os reféns."

