EXCLUSIVO-OpenAI lançará navegador em desafio ao Google Chrome

Por Kenrick Cai e Krystal Hu e Anna Tong

San Francisco (Reuters) - A OpenAI está perto de lançar um navegador alimentado por inteligência artificial que desafiará o Google Chrome, da Alphabet, que domina o mercado, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.

O navegador deve ser lançado nas próximas semanas, disseram três das pessoas, e tem como objetivo usar a inteligência artificial para mudar fundamentalmente a forma como os consumidores navegam na web. Ele dará à OpenAI acesso mais direto a um dos pilares do sucesso do Google: os dados dos usuários.

Se for adotado pelos 400 milhões de usuários ativos semanais do ChatGPT, o navegador da OpenAI poderá pressionar um componente-chave da fonte de dinheiro de anúncios do rival. O Chrome é um pilar importante do negócio de anúncios da Alphabet, que representa quase três quartos de sua receita, pois fornece informações sobre o usuário para ajudar a Alphabet a direcionar os anúncios de forma mais eficaz e lucrativa, além de oferecer ao Google uma maneira de direcionar o tráfego de pesquisa para seu próprio mecanismo por padrão.

O navegador da OpenAI foi projetado para manter algumas interações do usuário em uma interface de bate-papo semelhante ao ChatGPT, em vez de clicar em websites, disseram duas das fontes.

O navegador faz parte de uma estratégia mais ampla da OpenAI para integrar seus serviços à vida pessoal e profissional dos consumidores, disse uma das fontes.

A OpenAI não quis comentar.

As fontes não quiseram ser identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

Liderada pelo empresário Sam Altman, a OpenAI revolucionou o setor de tecnologia com o lançamento de seu chatbot de IA ChatGPT no final de 2022. Após seu sucesso inicial, a OpenAI enfrentou forte concorrência de rivais, incluindo o Google e a startup Anthropic, e está buscando novas áreas de crescimento.

Em maio, a OpenAI disse que entraria no domínio do hardware, pagando US$6,5 bilhões para comprar a io, uma startup de dispositivos de IA do ex-chefe de design da Apple, Jony Ive.

Um navegador permitiria que a OpenAI integrasse diretamente seus produtos de agente de IA, como o Operator, na experiência de navegação, permitindo que o navegador realizasse tarefas em nome do usuário, disseram as fontes.

O acesso do navegador à atividade do usuário na web o tornaria a plataforma ideal para os "agentes" de IA que podem realizar ações em seu nome, como fazer reservas ou preencher formulários, diretamente nos sites que utilizam.

CONCORRÊNCIA ACIRRADA

A OpenAI tem muito trabalho pela frente. O Google Chrome, que é usado por mais de 3 bilhões de pessoas, atualmente detém mais de dois terços do mercado mundial de navegadores, de acordo com a empresa de análise da web StatCounter. O Safari, da Apple que ocupa o segundo lugar, está muito atrás, com 16% de participação. No mês passado, a OpenAI informou que tinha 3 milhões de usuários corporativos pagantes para o ChatGPT.

Outras startups de IA, como a The Browser Company e a Brave, anunciaram este ano navegadores com tecnologia de IA capazes de executar ações em nome do usuário. A Perplexity, uma startup bem financiada conhecida por seu mecanismo de busca, também lançou seu navegador de IA, o Comet, na quarta-feira.

O papel do Chrome no fornecimento de informações sobre o usuário para ajudar a Alphabet a direcionar anúncios de forma mais eficaz e lucrativa provou ser tão bem-sucedido que o Departamento de Justiça dos EUA exigiu sua venda depois que um juiz dos EUA determinou, no ano passado, que a matriz do Google detém um monopólio ilegal na pesquisa online.

O navegador da OpenAI foi desenvolvido com base no Chromium, o código de navegador de código aberto do próprio Google, disseram duas das fontes. O Chromium é o código-fonte do Google Chrome, bem como de muitos navegadores concorrentes, incluindo o Edge, da Microsoft, e o Opera.

No ano passado, a OpenAI contratou dois vice-presidentes de longa data do Google, que faziam parte da equipe original que desenvolveu o Google Chrome. O The Information foi o primeiro a noticiar as contratações e que a OpenAI já havia considerado a possibilidade de criar um navegador.

Um executivo da OpenAI disse em abril que a empresa estaria interessada em comprar o Chrome se as autoridades antitruste conseguissem forçar a venda.

O Google não colocou o Chrome à venda. A empresa disse que planeja recorrer da decisão de que detém o monopólio.

A OpenAI decidiu criar seu próprio navegador, em vez de simplesmente um "plug-in" sobre o navegador de outra empresa, de forma a ter mais controle sobre os dados que pode coletar, disse uma fonte.

(Reportagem de Kenrick Cai e Anna Tong, em San Francisco, e Krystal Hu, em Nova York)