Estudo encontra arsênio em ostras brasileiras; precisa parar de comer?

Ostras vendidas no Brasil estão contaminadas por arsênio e bactérias resistentes a antibióticos, apontou um estudo liderado por cientistas da Universidade de São Paulo. A pesquisa foi disponibilizada online no último mês e será publicada na edição de outubro da revista científica Food Research International.

O que aconteceu

Pesquisadores analisaram ostras coletadas em cinco mercados em SP e SC. A coleta foi feita entre setembro de 2022 e março de 2023 em Santos, Cananéia, Peruíbe (todas no litoral paulista), São Paulo e Florianópolis. Os moluscos pertenciam às espécies Crassostrea gigas e Crassostrea brasiliana e foram transportados imediatamente para o laboratório em temperaturas controladas de 4ºC, para a integridade do exame.

Níveis encontrados de arsênio foram preocupantes. Pelo menos três dos cinco mercados analisados tinham moluscos com concentrações acima do limite de 1 mg/kg de arsênio, maior do que o tolerável segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e órgãos regulatórios internacionais, como os da Austrália e Nova Zelândia. Durante o verão, o terceiro mercado analisado registrou ostras com contaminação de até 1,86 mg/kg, enquanto o quarto teve 1,95 mg/kg.

Arsênio é um dos elementos mais tóxicos à saúde humana, destaca o artigo. Elemento está incluso na edição de 2024 da lista de substâncias perigosas da Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), do governo dos EUA. Este metal pesado é carcinogênico para seres humanos e oferece riscos à pele, bexiga e pulmões, principalmente.

Atividades humanas estariam causando contaminação. Os estudiosos apontam atividades humanas que resultam na descarga de resíduos nos litorais como origem do arsênio encontrado.

Estudo reflete cautela, mas não precisa parar de comer. Segundo Felipe Vásquez-Ponce, doutor em ciências biológicas do ICB-USP e principal autor do estudo, embora exista um valor de referência, é importante lembrar que o risco depende tanto da concentração quanto da frequência de consumo. "Assim, manter-se dentro dos limites recomendados e diversificar a dieta são medidas importantes para reduzir a exposição", diz.

Autor recomenda que ostras sejam adquiridas de produtores certificados e consumidas com moderação. "Recomenda-se sempre adquirir ostras de produtores certificados, que sigam boas práticas de cultivo e controle sanitário. Em nosso estudo, observamos contaminação em diferentes regiões, o que evidencia a necessidade de maior fiscalização em todas as áreas produtoras. Assim, o consumo deve ser feito em locais confiáveis, que garantam rastreabilidade e controle de qualidade", diz Vásquez-Ponce.

Outro cuidado é evitar ostras cruas e que não estão em refrigeração adequada. Além disso, é importante redobrar a higiene no preparo, lavando bem não só utensílios, mas também mãos e superfícies para evitar a contaminação cruzada de outros alimentos.

Ostras também tinham bactérias perigosas

Ostras também estavam contaminadas com bactérias da família Enterobacterales. Lista inclui cepas de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella quasipneumoniae e Citrobacter telavivensis. A primeira pode causar gastroenterites graves, entre outros problemas; a segunda e a terceira são superbactérias mais frequentemente associadas à pneumonia, mas que também causam meningite e infecção urinária; a última pode gerar infecções oportunistas como as abdominais, sepse e os problemas anteriores em quem tem o sistema imunológico comprometido.

Bactérias encontradas apresentam alto risco à saúde pública e são super-resistentes. Os pesquisadores confirmaram que os patógenos possuem a capacidade de driblar diversos antibióticos como cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos. Estes medicamentos são parte do padrão utilizado para tratar infecções graves, como as hospitalares.

A resistência a antibióticos é um dos maiores desafios de saúde pública do século 21. Bactérias multirresistentes, muitas vezes originárias de ambientes hospitalares, já estão presentes em ambientes naturais, incluindo sistemas aquáticos. Felipe Vásquez-Ponce, principal autor do estudo

Até o momento, não existe uma normativa específica e abrangente para a vigilância de bactérias hospitalares resistentes a antibióticos em ostras e outros mariscos no Brasil. "A dificuldade em rastrear a procedência das ostras comercializadas nos mercados dificulta a implementação de medidas efetivas de controle e monitoramento. Por isso, é possível que a contaminação persista, representando um risco contínuo à saúde pública", aponta Vásquez-Ponce.

Testadas, as bactérias se demonstraram tolerantes ao arsênio e a outros metais pesados. Isso é um indicativo de sua resistência a antibióticos. Elas ainda foram avaliadas utilizando o modelo de infecções do inseto Galleria mellonella, que demonstrou "alta virulência", ou seja, elas têm letalidade ainda maior do que cepas conhecidas por serem versões "evoluídas" das linhagens genéticas que afetam humanos.