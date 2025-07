'Espero alcançar resultado satisfatório em negociações com EUA', diz Sefcovic

Durante sessão plenária no Parlamento Europeu nesta quarta-feira, o comissário de Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, afirmou que as negociações com os Estados Unidos seguem em andamento e demonstrou otimismo quanto a um desfecho próximo. "Espero alcançar um resultado satisfatório já nos próximos dias", declarou.

Sefcovic reiterou que o bloco europeu continua empenhado em chegar a um acordo, mas alertou que "um grau de reequilíbrio continuará" no comércio bilateral. Segundo ele, o foco das autoridades em Bruxelas é manter o diálogo com Washington: "Nossa prioridade é uma solução negociada com os EUA".

O comissário disse ainda que as conversas comerciais com os americanos têm ocorrido de forma contínua, "diariamente, de forma remota", explicou. Ele também indicou que houve "bom progresso no texto do acordo em princípio".

Apesar dos avanços, Sefcovic deixou claro que certos pontos estão fora de discussão. "Nosso arcabouço regulatório continua não negociável", acrescentou. Ele reforçou que, paralelamente ao diálogo com os EUA, a agenda de diversificação comercial do bloco permanece como "prioridade".

O comissário também mencionou medidas para proteger o mercado europeu. "A Comissão está trabalhando para proteger a UE de desvio de comércio de outros países", afirmou. Ele ainda enfatizou a importância da coesão entre os Estados-membros, reforçando que a "unidade da UE continua absolutamente crucial".