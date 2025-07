Eliminado na 1ª rodada de Wimbledon, Fabio Fognini anuncia aposentadoria do tênis

O veterano italiano Fabio Fognini, de 38 anos, anunciou sua aposentadoria do tênis nesta quarta-feira (9), nove dias depois de sua derrota em cinco sets diante do espanhol Carlos Alcaraz na primeira rodada de Wimbledon.

Ex-número 9 do mundo, Fognini ocupava atualmente a 138ª posição no ranking da ATP. No Masters 1000 de Roma, em maio, ele já havia anunciado que este seria seu último ano no circuito.

"Hoje é oficial, digo adeus a todos", declarou o italiano, campeão do Masters 1000 de Monte Carlo em 2019, o título mais importante de sua carreira.

A derrota heroica para Alcaraz, atual bicampeão de Wimbledon, "é a melhor forma de me despedir" do tênis profissional, continuou Fognini.

"Sofri muitas lesões nos três últimos anos. Continuo com muita motivação, ainda adoro este esporte, tenho muitas recordações. Joguei contra Roger [Federer], Rafa [Nadal], contra 'Nole' [Djokovic]. Era impossível para mim ganhar um Grand Slam", admitiu.

Antes da eclosão da geração de Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, Fognini devolveu o prestígio ao tênis italiano ao alcançar as quartas de final de Roland Garros em 2011, tornando se o primeiro tenista do país a ir tão longe em um Grand Slam desde 1998.

