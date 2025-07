Eduardo culpa Moraes por anúncio de Trump e pede anistia ao pai como saída

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) culpou o ministro Alexandre de Moraes pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar produtos brasileiros. Também pediu anistia a seu pai, Jair Bolsonaro (PL), como "saída institucional".

Empresas brasileiras que desejarem acessar mercado dos Estados Unidos estarão sujeitas à "Tarifa-Moraes", disse Eduardo. "O presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária."

Deputado defendeu anistia "ampla, geral e irrestrita" e disse que o Congresso tem o dever de liderar o processo. Ele também pediu uma nova legislação que "garanta a liberdade de expressão" e a responsabilização dos agentes públicos que "abusaram do poder", em referência a Moraes. "Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades", declarou.

Eduardo divulgou nota conjunta com Paulo Figueiredo Filho. O blogueiro, neto do último presidente da ditadura militar, mora nos Estados Unidos e é réu na ação penal da trama golpista.

Filho do ex-presidente disse que sua atuação nos Estados Unidos "buscou evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada" a Moraes. Eduardo é investigado pelo STF por sua ofensiva contra autoridades brasileiras e tentativa de atrapalhar a ação da trama golpista.

