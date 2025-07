É difícil não reagir com o fígado às absurdas tentativas de interferência do presidente americano, Donald Trump, nas coisas do Brasil. Trump anunciou hoje, em acintosa carta ao presidente Lula, a imposição de tarifas de 50% a todas as importações americanas de produtos brasileiros.

Mas é nesta hora que o cérebro deve ser acionado, para evitar retaliações prejudiciais aos interesses econômicos dos brasileiros, e permitir reação política à altura. Por exemplo, apesar do ataque às vendas do Brasil aos Estados Unidos, impor tarifas recíprocas, para usar a expressão de Trump, seria entendido como reação natural, mas pode não ser uma boa ideia.

Colunistas do UOL

No primeiro semestre, o fluxo de comércio entre Brasil e EUA somou pouco mais de US$ 40 bilhões, com ligeiro déficit contra o Brasil.

Segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos responderam por 12% das exportações brasileiras para o país, no primeiro semestre de 2025, com pouco mais de US$ 20 bilhões.

Mas os EUA perdem de longe para a China, que absorve quase 30% das exportações brasileiras, num volume próximo de US$ 50 bilhões. A Argentina vem em terceiro lugar, bem abaixo, com cerca de 6% das vendas brasileiras ao exterior.

Do lado das importações, os Estados Unidos responderam por 18%, com volume de US$ 30 bilhões, da pauta brasileira, no primeiro semestre deste ano. A China também lidera o ranking das importações brasileiras, com 26,5% do total, e um montante de US$ 36 bilhões.

É evidente que o ataque trumpista ao Brasil terá impacto na área econômica. Os principais produtos exportados pelo Brasil para os EUA são aviões, minério de ferro, petróleo, café e suco de laranja.

Empresas exportadoras, caso da Embraer, Vale e Petrobras, terão prováveis cortes nos volumes de suas vendas para os americanos. É possível desviar rotas de exportações para outros mercados, mas seus resultados não seriam imediatos.

O mesmo tende a ocorrer, e com mais impactos negativos, na parte das importações. O Brasil importa diesel e até gás natural dos Estados Unidos, além de peças e componentes para a indústria automobilística.

Apesar de o anúncio do tarifaço ter ocorrido após o fechamento do mercado, a simples ameaça de sobretaxar o Brasil fez a cotação do dólar dar um pinote para cima, com desvalorização de mais de 1% do real ante o dólar, a Bolsa cair e as curvas de juros futuros subirem. Mas a primeira reação nem sempre é a que prevalece, depois de novas informações e análise mais ponderada da situação.

De qualquer modo, a incrível interferência de Trump nos assuntos brasileiros que não lhe dizem o menor respeito, expressa na carta intimidatória e prepotente que enviou a Lula, deixa claro que o centro da crise deflagrada pelo presidente americano é política e não econômica. Tendo isso em mente é que o governo brasileiro deveria reagir.