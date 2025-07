Dólar sobe à espera de novas tarifas de Trump, ata do Fed e Galípolo

O real opera em baixa nesta manhã, pressionado pela valorização da moeda americana e dos rendimentos longos dos Treasuries, diante da expectativa de anúncios de novas tarifas comerciais pelo presidente americano, Donald Trump, e da divulgação da ata do Fed (15h).

Internamente, o clima é de cautela com as negociações entre governo e Congresso em busca de soluções para o impasse em torno do IOF e a participação de Gabriel Galípolo (BC) em audiência na Câmara, no centro das atenções (10h).

Também ficam no radar a discussão da MP do setor elétrico e a reforma administrativa em meio às presenças também em audiência pública na Câmara dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (9h30) e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck (14h).

No exterior, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel, reiterou hoje que a economia europeia ainda vive um momento de grande incerteza quanto a perspectivas de crescimento e inflação, o que exigirá cautela nas próximas decisões monetárias. "Tomaremos ações apropriadas se houver grande desvio da inflação em qualquer direção", disse, reconhecendo que existem riscos de alta e de baixa para os preços no momento.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia busca um acordo comercial com os EUA, mantendo uma postura firme e se preparando para todos os cenários.

A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ficou inalterada em maio ante abril, em 4,9%, nível registrado pelo terceiro mês consecutivo e próximo da mínima recorde de 4,8% atingida em meados de 2023.