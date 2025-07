Decreto do IOF é constitucional e não afeta pessoas físicas, diz secretário

O decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é constitucional e não afetará as pessoas físicas, afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

A questão do IOF vai ser debatida em audiência chamada pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo esclareça a constitucionalidade da medida tomada. E nós temos toda a convicção e confiança de que o decreto do IOF é constitucional. Ele não afeta pessoas físicas, diferente do que, por exemplo, o governo Bolsonaro fez durante a pandemia, onde ele aumentou o IOF afetando as pessoas físicas.

Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda

O secretário destacou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi questionado quando aumentou o IOF, justificando que a medida era para financiar o auxílio emergencial durante a pandemia.

E isso não foi questionado, certo? E ele falava que era para financiar o gasto do auxílio emergencial. Dessa vez, o nosso decreto do IOF apenas corrige um conjunto de distorções.

Vou dar dois exemplos de distorções aqui. Primeiro exemplo: nós temos uma operação de crédito que todo mundo que é do ramo sabe que é uma operação de crédito, conhecida como risco sacado.

Para quem não se lembra, essa operação de crédito chamada risco sacado foi o tipo de operação que deu aquele problema na Americanas, uns dois anos atrás, quando teve a crise nas Americanas, porque esses créditos não eram adequadamente contabilizados.

E na nossa forma de ver, isso é um crédito, é uma operação de crédito e, portanto, tem que incidir em IOF, certo? Nós calibramos com o setor, discussão com o Congresso, uma alíquota compatível, né? Mas ela não pode, ela não ser taxada e outra operação de crédito, que também é de crédito, ser taxada com IOF. É uma desigualdade, é uma distorção que a gente não pode alimentar até sob pena de acontecer o que aconteceu com a Americanas.

O segundo exemplo de distorção citado por Guilherme Mello é o VGBL, fundo de previdência privada que as pessoas usam para melhorar a sua aposentadoria ou mesmo para se aposentar.

O que acontece? A partir do momento em que nós fizemos, pela primeira vez na história, a taxação dos fundos offshore, dos fundos fechados, dos super-ricos, que não pagavam imposto, alguns deles começaram a tirar os recursos desses fundos e procurar outro investimento que não pagava imposto.

E aí eles distorceram um instrumento, que é um instrumento para as pessoas se aposentarem. Então, em vez de usar para se aposentar, eles usaram para manter o seu estoque de riqueza sem pagar imposto.

O que nós fizemos? Nós estamos falando assim: 'aportes de até R$ 600 mil por ano no VGBL continuam a mesma regra atual. Agora, aportes superiores vão pagar IOF'. Por quê? Porque aportes até R$ 600 mil são 99,3% dos CPFs.

Todo mundo que investe em VGBL são pessoas de classe média que querem melhorar sua aposentadoria e estão usando o instrumento de forma correta.

Mas tem 0,7% dos aportes que são valores muito superiores a isso e representam um terço dos valores aportados no VGBL, o que mostra que há uma distorção na utilização desse instrumento. Então nós estamos fazendo uma regulação desse setor através do IOF.

Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda

