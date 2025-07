Chile recebe com 'cautela' anúncio de Trump sobre tarifas ao cobre

O presidente do Chile, Gabriel Boric, assegurou, nesta quarta-feira (9), que espera uma comunicação formal por parte dos Estados Unidos para responder ao anúncio do presidente Donald Trump de impor tarifas de 50% às importações de cobre.

O Chile é o principal produtor de cobre do mundo, com quase 25% da oferta global. A poderosa indústria do metal vermelho é responsável por 10% a 15% do PIB chileno.

"O governo, diante destes temas, reage com cautela, como é apropriado na diplomacia", disse Boric aos jornalistas no Palácio de La Moneda.

O presidente afirmou que aguarda "a comunicação oficial por parte do governo dos Estados Unidos sobre qual será a política" em relação às importações de cobre.

"Em função disso, poderemos responder com a solidez institucional que caracteriza o Chile", destacou o presidente de esquerda.

Trump não especificou quando essas novas tarifas entrariam em vigor, mas seu secretário de Comércio, Howard Lutnick, declarou que poderiam ser impostas rapidamente, "final de julho, talvez em 1º de agosto".

A China se destacou como o principal comprador de cobre do Chile. Em 2023, foi o destino de 56% das exportações, seguido pelos Estados Unidos (11%) e Japão (8,5%), segundo a Comissão Chilena do Cobre.

A estatal chilena Codelco, principal produtora mundial de cobre, também reagiu com moderação à declaração de Trump, ao considerar que não há nenhuma comunicação formal.

Também não existe uma "ordem executiva dos Estados Unidos a propósito da investigação conduzida (por Washington) sobre a questão das tarifas do cobre", assegurou Máximo Pacheco, presidente do conselho da Codelco, empresa que produz entre 8% e 10% do cobre mundial.

O anúncio de Trump impulsionou os investidores a comprar cobre na terça-feira (8), o que fez os preços dispararem para um novo recorde, acima de 5,50 dólares (30,01 reais) por libra.

Mas Wall Street fechou a sessão ligeiramente em baixa, o que demonstra que os investidores se abstiveram de reagir de forma exagerada.

