Brasil quer ampliar comércio com Indonésia incluindo carne bovina, aviação civil e defesa, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o Brasil deseja diversificar o intercâmbio comercial com a Indonésia, incluindo nas áreas de aviação civil, produtos de defesa e carne bovina.

"Conversamos sobre a diversificação do nosso intercâmbio comercial, incluindo nas áreas de aviação civil e de produtos de defesa", disse Lula em declaração conjunta à imprensa com o presidente indonésio, Prabowo Subianto, em Brasília.

"Queremos facilitar o comércio de carne bovina brasileira, que pode contribuir para a segurança alimentar do povo indonésio", acrescentou.

Lula também afirmou que a presidência brasileira do Mercosul retomará as tratativas sobre a celebração de um acordo comercial do bloco sul-americano com a Indonésia.

"A presidência brasileira do Mercosul retomará com os sócios as tratativas sobre a celebração de um acordo com a Indonésia. O interesse de brasileiros pela Indonésia e da Indonésia pelo Brasil já é muito positivo", disse.

