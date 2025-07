Bolsonaristas aprovaram hoje moção de louvor e regozijo a Trump

No mesmo dia em que Donald Trump anunciou sobretaxa de 50% na importação de produtos brasileiros, deputados bolsonaristas aprovaram uma "moção de louvor e regozijo" ao presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A homenagem foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tentou se tornar presidente desse colegiado para angariar apoio internacional contra o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal).

O parlamentar abriu mão do cargo ao se autoexilar nos Estados Unidos, mas a oposição domina a comissão. O presidente é Filipe Barros (PL-PR), relator na proposta de voto impresso na gestão Bolsonaro e que agora é cotado para concorrer ao Senado no Paraná com apoio do ex-presidente.

O placar da aprovação da homenagem a Trump prova o domínio da direita na comissão. A proposta teve 23 votos a favor e somente cinco contrários.

Quem votou a favor

PL

Delegado Ramagem (PL-RJ);

Filipe Barros (PL-PR);

General Girão (PL-RN);

Gustavo Gayer (PL-GO);

Jefferson Campos (PL-SP);

Luiz Orleans de Bragança (PL-SP);

Zucco (PL-RS);

União Brasil

Carla Dickson (União-RN);

Dr. Fernando Máximo (União-RO)

José Rocha (União-BA);

Rodrigo Valadares (União-SE)

David Soares (União-SP);

PP

Claudio Cajado (PP-BA);

Dilceu Sperafico (PP-PR);

Evair de Melo (PP-ES);

MDB

Osmar Terra (MDB-RS);

PRD

Dr. Frederico (PRD-MG);

PSD

Luiz Nishimori (PSD-PR);

Sargento Fahur (PSD-PR);

Reinhold Stephanes (PSD-PR);

Quem votou contra

PT

Arlindo Chinaglia (PT-SP);

Rui Falcão (PT-SP);

Welter (PT-PR);

Alencar Santana (PT-SP);

PP