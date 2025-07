Bolsas da Europa fecham em alta, com otimismo por negociações tarifárias com EUA

As bolsas da Europa fecharam em alta, com os índices continentais em sua maioria superando o 1%, seguindo o otimismo de que a União Europeia (UE) alcance um acordo tarifário favorável com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O líder americano segue com anúncios de novas cobranças de taxas, como no caso do cobre, o que afetou o desempenho de mineradoras. Como resultado, o DAX, principal índice acionário em Frankfurt, renovou máxima histórica.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,78%, a 549,96 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,15%, a 8.867,02 pontos. Trump anunciou planos de impor tarifa de 50% a importações de cobre e ameaçou tarifar produtos farmacêuticos em 200% "em um ano ou um ano e meio", o que pesou nas mineradoras cotadas na capital britânica. A Glencore teve queda de 2,68%, enquanto a Anglo American caiu 2,47%, a Antofagasta recuou 2,89% e a Rio Tinto cedeu 0,81%. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,42%, a 24.549,56 pontos e o CAC 40 avançou 1,44%, a 7.878,46 pontos, em Paris.

Trump disse ontem que a UE provavelmente saberá as tarifas "recíprocas" a que estará sujeita ainda esta semana. A UE fez uma série de "ofertas reais" à Casa Branca que estão sendo analisadas por Trump, segundo o secretário de comércio americano, Howard Lutnick, que falou em entrevista à CNBC>. No Parlamento Europeu, o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, afirmou que as negociações seguem em andamento e demonstrou otimismo quanto a um desfecho próximo. "Espero alcançar um resultado satisfatório já nos próximos dias", declarou.

"As ações europeias operam em alta, impulsionadas pelo otimismo de que um acordo comercial será anunciado em breve e que as tarifas aplicadas às exportações europeias para os EUA ficarão em torno de 10%. É por isso que o Stoxx 600 estendeu seus ganhos, com o otimismo permaneça amplamente concentrado na Europa", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank

Na área de defesa, a Renk saltou 4,74% em Frankfurt, após a Bloomberg noticiar que a fabricante alemã de peças para veículos militares considera abrir um negócio na área civil. Já a Airbus subiu 1,92% após relatos de que a UE está buscando a isenção de aeronaves comerciais na discussões comerciais com os EUA.

A EssilorLuxottica subiu 5,64% em Paris, após a Meta Platforms comprar fatia de quase 3% na maior fabricante de óculos do mundo. O UniCredit avançou 4,59% em Milão, depois que anunciou que converteu parte de sua posição no Commerzbank em ações para dobrar sua participação acionária, chegando a 20%. Na cidade italiana, o FTSE MIB subiu 1,59%, a 40.821,31 pontos. Em Frankfurt, o Commerzbank teve alta de 0,37%. Em Madri, o Ibex35 avançou 1,24%, a 14.254,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,75%, a 7.791,75 pontos.

