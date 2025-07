BNDES e Finep recebem R$57,4 bi em propostas para centros de pesquisa

(Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) receberam R$57,4 bilhões em propostas para atração, implantação ou expansão de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I) no Brasil, informou o banco de fomento nesta quarta-feira.

A chamada pública tem um orçamento originalmente anunciado de R$3 bilhões.

Entre os interessados na iniciativa do BNDES e da Finep estão empresas nacionais e multinacionais com sede em diversos países, como Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Singapura, Suíça, Estados Unidos, Itália e Luxemburgo, entre outros.

O edital de seleção atraiu 618 projetos, sendo 368 para implantação de novos centros de PD&I no Brasil. Essa demanda representaria investimentos de R$37,8 bilhões.

Ao todo, de acordo com o BNDES, são 201 propostas com investimentos previstos (totais ou parciais) nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, totalizando R$16,1 bilhões em investimentos.

"A ampliação da área dedicada a PD&I representa uma mudança estrutural na capacidade do país de inovar, com potencial de aumentar a competitividade da indústria nacional e, em última linha, gerar desenvolvimento para o país," disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"O conhecimento científico aplicado tem potencial para transformar estruturalmente os negócios, tornando-os desenvolvedores de cada vez mais novos projetos, além de gerar oportunidades para mestres e doutores", afirmou.

As propostas apresentadas pela Finep apontam para contratação de 501 mestres e 2.754 doutores, totalizando 7.255 pesquisadores qualificados.

"É impressionante o interesse que recebemos. Nós queremos trazer PeD para o Brasil, a nova indústria Brasil é inovação e valor agregado. Isso é que pode fazer o Brasil dar um salto", afirmou ele em evento sobre transição energética e sustentabilidade na sede do banco.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, afirmou que o apoio da financiadora aos projetos "significa fortalecer a indústria nacional, expandir as fronteiras do conhecimento, gerar empregos qualificados e promover o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do país".

(Por Rodrigo Viga)