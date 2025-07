Bisão escorrega e morre 'derretido' em fonte termal de até 89ºC nos EUA

Um bisão morreu após escorregar acidentalmente para dentro da fonte termal Grand Prismatic Spring, informou a USGS (United States Geological Survey), instituição de pesquisa geológica do governo dos EUA.

O que aconteceu

O animal caiu acidentalmente na parte rasa da fonte termal no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA. Assustado com a alta temperatura —a Grand Prismatic atinge até 89ºC, pouco abaixo do ponto de fervura da água em sua altitude—, ele tropeçou ao tentar sair e acabou indo parar em uma parte mais funda. O caso aconteceu em 21 de junho.

Morte teria sido rápida. Ela aconteceu diante de turistas que visitavam o parque e registraram, chocados, a agonia do animal. Algumas das imagens foram publicadas nas redes sociais, como as compartilhadas pela turista Louise Howard. "Havia dois bisões parados por ali. Achei que fosse uma ótima oportunidade para tirar uma foto", relembrou à rede CBS. Mas, segundo ela, em apenas 30 segundos, um deles caiu ao se aproximar demais da fonte.

Não importou o quanto ele tentou, ele não conseguia sair.

Louise Howard, turista do Colorado, à CBS

Com o calor intenso, o corpo "derreteu" logo, segundo a USGS. Apenas os ossos devem restar.

Autoridades florestais do Parque Nacional de Yellowstone decidiram não remover a carcaça. A operação seria perigosa e causaria danos extensos aos tapetes bacterianos coloridos que cobrem a fonte. Poderia demorar mais de um ano para que a fonte recobrasse sua integridade.

Quedas de animais em fontes termais de Yellowstone não são raras, disseram as autoridades, apenas dificilmente testemunhadas. Um filhote de alce morreu após não conseguir escapar da lama em um gêiser da bacia de West Thumb anos antes, assim como em Gentian Pool e na chamada "Skeleton Pool" (piscina de esqueletos, em tradução livre) —que recebeu este nome justamente pelo número de carcaças.

Em 2022, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley encontraram um esqueleto de alce na Doublet Pool. Eles haviam colocado uma câmera dentro da fonte para monitorar a sua atividade hidrotérmica quando fizeram o achado acidentalmente.

Animais são capazes de sentir o calor em seus cascos e patas ao se aproximarem das fontes. No entanto, eles também cometem erros, segundo a USGS.

Bisão foi fervido pela água e morreu devido ao calor e não devido à acidez da fonte termal. Apesar de a impressão contrária ser comum, a maioria das fontes de Yellowstone tem pH neutro ou alcalino.

São raros os casos de fontes ácidas, mas é possível diferenciá-las pelas fumarolas (aberturas no solo que liberam gases ácidos) e poças de lama ácida. É o caso da Sulphur Cauldron ("caldeirão de enxofre"), em que todos os fluidos têm pH menor do que 2 —entre o ácido estomacal e um suco de limão. No entanto, a concentração dos ácidos é tão baixa que sua lama e água não queimam a pele, mas causam irritações, reforçou a USGS.

Mesmo assim, é essencial que turistas se atenham às passarelas e não se aproximem demais das fontes ao visitá-las. Há dezenas de casos já registrados há mais de um século pelo NPS (National Park Service, o serviço de parques dos EUA) de feridos e mortos por caírem nas águas quentes e até borbulhantes em Yellowstone.