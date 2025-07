Segredos da maquiagem: como limpar bem os pincéis e com qual frequência?

Pincéis são aliados de uma maquiagem impecável, mas também podem se transformar em armadilhas invisíveis para a saúde da pele quando não são higienizados corretamente. Com o uso frequente, esses acessórios acumulam resíduos, oleosidade e até bactérias, favorecendo o surgimento de espinhas, irritações e alergias.

Está mais sujeito especialmente quem tem pele sensível ou tendência à acne.

Manter os pincéis limpos não só protege a saúde da pele, mas também valoriza o resultado da maquiagem. Cerdas livres de sujidades garantem uma aplicação mais uniforme, evitam manchas indesejadas, reduzem o desperdício de produto e ainda prolongam a durabilidade dos pincéis.

Qual a frequência de limpeza?

Vai depender do uso: pincéis de base e corretivo líquido devem ser lavados semanalmente; os usados para produtos em pó, como blush e sombra, podem ser higienizados a cada 10 a 15 dias. Quem tem pele oleosa ou acneica deve encurtar esse intervalo.

A boa notícia? A limpeza é simples e eficaz: água morna e sabonete neutro bastam para remover as impurezas sem danificar as cerdas. Para o dia a dia ou emergências, há ainda sprays, lenços e líquidos específicos que quebram o galho, principalmente na troca rápida de cores ou no atendimento profissional. Mesmo assim, a limpeza profunda continua sendo fundamental.

Mas não adianta só cuidar dos pincéis

Pular a remoção da maquiagem, sobretudo antes de dormir, pode parecer inofensivo, mas a pele sente —e muito. Basta uma noite sem limpeza para o rosto amanhecer mais ressecado, opaco e com aparência cansada. Isso porque a maquiagem bloqueia o processo natural de renovação celular, acelerando o envelhecimento precoce e favorecendo o surgimento de manchas, rugas e acne.

A região dos olhos é ainda mais delicada. Acúmulo de maquiagem resistente, como máscaras de cílios à prova d'água, pode causar irritações, infecções e enfraquecer os cílios, tornando-os mais quebradiços. Nessa hora, nada de esfregar —o ideal é usar demaquilantes suaves e eficientes. A escolha do produto certo faz diferença:

Água micelar é uma ótima opção para peles oleosas ou mistas;

Óleos demaquilantes funcionam melhor para maquiagem mais pesada ou peles secas e maduras;

Lenços demaquilantes são práticos, mas devem ser escolhidos conforme o tipo de pele. Para os olhos, prefira removedores com alto poder de limpeza e textura leve, que hidratam e limpam sem agredir.

*Com informações de reportagem publicada em 19/11/2021