BB avalia com BNDES criação de certificadora de crédito de carbono, diz presidente

(Reuters) - O Banco do Brasil está conversando com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sobre a possibilidade de criação de uma certificadora de crédito de carbono e uma bolsa de mercado de carbono, afirmou nesta quarta-feira a presidente do BB, Tarciana Medeiros.

"É importante ter uma certificadora", afirmou a executiva a jornalistas durante evento do BNDES no Rio de Janeiro, destacando que os dois bancos têm plenas condições de conduzir uma certificadora. "BB e BNDES têm reputação mundial para trabalhar nisso", reforçou.

Medeiros também reiterou o compromisso do banco no crescimento da carteira de crédito sustentável, afirmando que o BB aumentará o investimento em energias eólica e solar, bem como em biomassa, hidrogênio e crédito de carbono em 2025. "A carteira de renovável deve bater recorde neste ano", disse.

(Por Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro; )