Banco da Inglaterra vê riscos contínuos à estabilidade financeira decorrentes das tensões globais

Por David Milliken e Lawrence White

LONDRES (Reuters) - Os riscos para os mercados financeiros continuam altos, a despeito da diminuição das tensões após os Estados Unidos terem interrompido a implementação das tarifas anunciadas em abril, disse o Banco da Inglaterra nesta (BoE) quarta-feira.

O banco central britânico disse, em uma avaliação semestral das ameaças à estabilidade financeira, que segue vendo perigos decorrentes das "tensões geopolíticas, da fragmentação global do comércio e dos mercados financeiros e das pressões sobre a dívida soberana".

"O risco de quedas acentuadas nos preços de ativos de risco, mudanças abruptas na alocação de ativos e um colapso mais prolongado nas correlações históricas continua alto", disse o Comitê de Política Financeira do BoE.

Os preços das ações globais caíram no início de abril e os custos dos empréstimos do governo britânico de 30 anos subiram para o valor mais alto desde o final da década de 1990, depois que o presidente Donald Trump anunciou tarifas abrangentes sobre as exportações para os Estados Unidos.

Embora os preços das ações tenham se recuperado em grande parte, os mercados de títulos continuam nervosos.

Na semana passada, os preços dos títulos britânicos caíram drasticamente depois que o governo teve que reduzir planos de cortar os pagamentos da previdência social diante da oposição parlamentar e das dúvidas sobre o futuro da ministra das finanças, Rachel Reeves.

O BoE disse que o mercado de títulos do governo britânico funcionou de forma eficiente durante a tensão do mercado em abril, mas observou que o estresse externo foi relativamente curto.

"As condições poderiam ter se tornado mais tensas se o episódio de volatilidade tivesse durado mais tempo", disse o BoE.