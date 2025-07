B3 lança novo Contrato Futuro de Ouro neste mês

A B3 vai lançar o Contrato Futuro de Ouro (ticker: GLD) neste mês. Segundo comunicado à imprensa, o derivativo foi desenhado para facilitar o acesso dos investidores a este mercado em um ambiente de Bolsa, com liquidação exclusivamente financeira e referência no preço internacional do metal.

Segundo a bolsa, o novo produto será disponibilizado no dia 21 de julho e será operado em um modelo semelhante ao dos minicontratos de índice e de dólar. O novo contrato futuro terá tamanho de 1 onça troy, unidade de medida para metais preciosos. Com isso, o Futuro de Ouro será menor que os já negociados Mini Índice e Mini Dólar.

"O lançamento do Futuro de Ouro, inspirado no sucesso dos nossos minicontratos, permitimos que o investidor de varejo acesse o mercado de ouro de forma eficiente e segura, sem a necessidade de buscar estruturas no exterior ou em mercados não regulados", afirma Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.

Para marcar o lançamento, a B3 realiza neste mês a "Semana do Ouro", com uma série de eventos com corretoras parceiras, workshops e cursos para ampliar o conhecimento sobre o produto.