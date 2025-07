Autoridades alertam para riscos de novos incêndios no sul da França

O incêndio que atingiu Marselha, a segunda maior cidade francesa, e que afetou 750 hectares, forçando a evacuação de cerca de 400 pessoas, está praticamente controlado. A informação foi divulgada por autoridades da região nesta quarta-feira (9). Porém, ainda há riscos de novos focos.

"Há muitos motivos para acreditarmos que estamos caminhando para um verão de alto risco", sinalizou o ministro francês do Interior Bruno Retailleau.

"A propagação do fogo cessou em Marselha, mas estamos com 750 hectares afetados", disse o chefe dos bombeiros da cidade, Lionel Mathieu, que informou que ainda há 700 bombeiros mobilizados na missão.

A declaração foi corroborada por Georges-François Leclerc, secretário de Segurança Pública de Bouches-du-Rhône, região do sul da França, onde fica Marselha. "O fogo está claramente controlado, mas precisamos estar atentos porque pode haver novos focos e nuvens de fumaça", disse.

A quarta-feira amanheceu com cheiro de queimado e resquícios de uma coluna de fumaça com quase 100 quilômetros de extensão, segundo imagens de satélite. Autoridades alertam para a possibilidade da volta do vento na região.

Junho mais quente da história

Esses incêndios intensos no início deste verão têm sido motivo de preocupação, já que junho foi o mês mais quente já registrado na Europa Ocidental, segundo o Instituto Europeu Copernicus.

De acordo com cientistas, a tendência é que esses eventos climáticos extremos aumentem. Só na terça-feira (8), os bombeiros da região de Marselha atenderam 40 chamados, um número seis vezes superior à média registrada no mesmo período do ano passado, além de 28 bombeiros e 26 policiais

Centenas deixaram suas casas

Cerca de 400 pessoas foram evacuadas da região, incluindo os 71 moradores de uma casa de repouso. Deste total, 250 foram transferidos para abrigos da região.

Depois de ter sido afetado com o cancelamento de mais de 110 voos, o tráfego no aeroporto de Aix-Marseille-Provence, o quarto maior da França em número de passageiros, foi retomado e voltou à normalidade.

As estradas que ligam Marselha a outras cidades também foram reabertas depois que o incêndio foi controlado. Já a malha ferroviária continua afetada. Os trens de alta velocidade voltaram a trafegar na manhã desta quarta-feira, mas o serviço ferroviário regional permanece suspenso e só deve voltar a regularidade na quinta-feira.

Como tudo começou

O incêndio começou na manhã de terça-feira numa região ao norte de Marselha. O fogo rapidamente se alastrou depois que um carro pegou fogo em uma rodovia num dia de fortes ventos.

Apesar da violência e da rápida propagação do incêndio, não houve mortos. Cerca de quarenta pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência, a maioria por ter inalado fumaça. Já os danos materiais foram grandes: 70 casas foram atingidas e 10 ficaram completamente destruídas.

Mais incêndios

Na outra extremidade da costa mediterrânea, a 334 quilômetros a oeste de Marselha, o departamento de Aude também foi atingido por um incêndio florestal. Mais de 1.000 bombeiros combateram as chamas que destruíram pelo menos 2.000 hectares de floresta e começaram na segunda-feira.

Em Hérault, que fica a 240 quilômetros a oeste de Marselha, outro incêndio foi controlado na madrugada desta quarta-feira. O fogo destruiu 400 hectares de vegetação.

No entanto, um incêndio no departamento de Gard, a 146 quilômetros a noroeste de Marselha, atinge atualmente 500 hectares e ainda não está controlado.

(Com AFP)