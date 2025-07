Ataque em escola do RS: aluna é operada e quadro médico 'inspira cuidados'

Uma das alunas feridas durante o ataque de um adolescente armado com um facão em uma escola municipal de Estação (RS) passou por uma cirurgia após ter sido ferida na cabeça. O quadro de saúde "inspira cuidados".

O que aconteceu

A menina, de 8 anos, foi encaminhada para a cirurgia após exames revelarem um traumatismo cranioencefálico. O seu quadro de saúde é estável, porém, "inspira cuidados", segundo o boletim médico do Hospital Santa Terezinha, em Erechim, cidade vizinha.

Além de matar um aluno, o ataque na escola ainda feriu outra estudante, também de 8 anos, e uma professora, de 34 anos. A menina recebeu alta ainda ontem, após atendimento médico, e a docente, que estava internada no Hospital Caridade, em Erechim, foi liberada hoje.

O aluno morto foi identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos. Ele foi atingido na região do tórax, foi levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde, segundo o prefeito Geverson Zimmermann (PSDB).

Autor do ataque foi até a Escola Maria do Nascimento Giacomazzi e invadiu uma sala de aula. Os alunos atacados eram de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental. A instituição municipal tem 152 estudantes.

Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, morreu no ataque ocorrido em uma escola municipal de Estação (RS) Imagem: Reprodução

Adolescente agressor tinha 16 anos e atacou as vítimas aleatoriamente. Apesar de ser conhecido na vizinhança, o garoto não tinha relação com nenhuma das vítimas, segundo o prefeito. Ele foi apreendido pela Brigada Militar e encaminhado à Polícia Civil. Ele está sob custódia na Delegacia de Getúlio Vargas.

Ele passava por acompanhamento psiquiátrico e teve consulta um dia antes do ataque, segundo o prefeito. Giacomazzi afirmou ao portal UA Online que os pais do adolescente conversaram com o psiquiatra que atende o garoto e que ele disse que o suspeito "estava respondendo bem ao tratamento".

Autor conseguiu entrar na escola após falar que queria deixar currículo no local. "Ele disse que ia entregar um currículo para as meninas [da escola]. Ele pediu para ir ao banheiro, mas veio intencionado. Ele tinha uma faca e um facão, entrou na sala da terceira série e começou a avançar nas crianças", afirmou. O infrator é morador de Estação e não possui nenhum antecedente policial.

A cidade de Estação tem 5.500 habitantes. Ela fica a 340 quilômetros de Porto Alegre.

Ministro e governador lamentam morte de criança

Governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que crime não pode ser naturalizado. "Determinei que nossas forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar. Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola", escreveu no X.

Ministro da Educação disse ter recebido a notícia "com tristeza" e lamentou o ataque à instituição de ensino. Por meio de nota, Camilo Santana também informou que conversou com o prefeito de Estação e enviou uma equipe de psicólogas especializada em situações de crise e violência extrema "para apoiar em tudo o que for necessário".

Camilo reforçou que o MEC trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça e as autoridades locais para apurar o ocorrido. "Reafirmamos nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares. À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda".

A polícia busca entender o que levou o adolescente a cometer o ataque. Em nota, o órgão afirmou que ele não tinha antecedentes criminais e que está sob custódia da Polícia Civil e da Brigada Militar.

Aulas na cidade foram suspensas por tempo indeterminado. Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Estação informou que as equipes estão mobilizadas para prestar apoio a famílias e à comunidade escolar.