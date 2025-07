Ata do Fed mostra pequeno apoio a corte de juros neste mês

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Apenas "alguns" membros presentes na reunião de 17 e 18 de junho do Federal Reserve achavam que a taxa de juros poderia cair já neste mês, sendo que a maioria dos membros continua preocupada, até certo ponto, com a pressão inflacionária que eles esperam que venha da aplicação de tarifas pelo presidente Donald Trump.

Trump tem exigido cortes imediatos dos juros e pedido a renúncia do chair do Fed, Jerome Powell, mas a ata mostrou apenas um pequeno apoio a uma redução nos custos dos empréstimos entre os 19 membros do banco central dos Estados Unidos.

A "maioria dos participantes" da reunião previu que cortes de juros serão apropriados ainda neste ano, com qualquer choque de preços decorrente das tarifas esperado como "temporário ou modesto", disse a ata, que foi divulgada nesta quarta-feira.

O documento abordou as deliberações da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central dos EUA no mês passado, na qual as autoridades votaram de forma unânime pela manutenção da taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%, definida em dezembro do ano passado.

"De modo geral, os participantes concordaram que, com o crescimento econômico e o mercado de trabalho ainda sólidos e a política monetária atual moderada ou modestamente restritiva, o Comitê está bem posicionado para aguardar mais clareza sobre as perspectivas de inflação e atividade econômica", disse a ata.

Embora muitos membros concordassem que os cortes de juros poderiam ser apropriados ainda neste ano, houve uma ampla divisão sobre as perspectivas.

"Alguns participantes... consideraram que o risco de inflação elevada continua mais proeminente", disse a ata. Sete autoridades, em projeções emitidas após a reunião de junho, não previram nenhum corte neste ano.

"Alguns participantes consideraram que os riscos para o mercado de trabalho se tornaram predominantes", afirmou a ata.

Porém, as autoridades pareciam, em grande parte, cautelosas em ajustar a política monetária enquanto ainda há muita incerteza sobre as tarifas que Trump pretende impor e como as empresas e os consumidores reagirão.

As autoridades do Fed "concordaram... que continua sendo apropriado adotar uma abordagem cuidadosa no ajuste da política monetária", de acordo com a ata.

Os comentários na ata foram refletidos nas projeções emitidas após a reunião, com a perspectiva mediana apontando para dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim de 2025. Os investidores esperam um primeiro corte na reunião de setembro e um segundo em dezembro.

Os diretores Christopher Waller e Michelle Bowman têm dito desde então que acham que os juros poderiam cair já na reunião de 29 e 30 de julho, mas um recente relatório de emprego mais forte do que o esperado levou investidores a colocar as chances de uma redução iminente nos juros em um nível próximo de zero.

O mandato de Powell como chair do Fed vai até 15 de maio de 2026.