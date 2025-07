Após Texas, chuvas chegam ao Novo México e deixam três mortos

Chuvas torrenciais, que assolaram o Texas, nos EUA, chegaram ao estado vizinho Novo México e provocaram enchentes repentinas, deixando ao menos três pessoas mortas ontem.

O que aconteceu

Duas crianças, de quatro e sete anos, e um homem foram arrastados rio abaixo. Mais tarde, os três foram encontrados mortos na vila turística de Ruidoso.

Dezenas de pessoas também ficaram presas em casas e veículos. Equipes de emergência organizadas pelas autoridades locais e pela Guarda Nacional realizaram pelo menos 85 resgates durante as enchentes.

Rio de Ruidoso subiu rapidamente para um recorde de 6,2 metros no pico da inundação. Quando as águas começaram a abaixar à noite, as buscas por sobreviventes nos escombros começaram.

Uma casa inteira foi vista sendo arrastada. O imóvel foi arrancado de sua fundação pela força das águas e avançou pelo rio Ruidoso, batendo nas árvores pelo caminho.

Casa afundada Imagem: Kaitlyn Carpenter via REUTERS

Incêndios há um ano na vila contribuíram para intensidade das enchentes. Danielle Silva, porta-voz do Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Novo México, explicou que o fluxo da chuva foi agravada por uma paisagem que havia sido devastada pelas chamas no ano passado, causando a erosão do solo.

No Texas, 109 foram mortos

Hoje, 161 pessoas continuam desaparecidas, enquanto 109 pessoas foram encontradas mortas. Buscas entram em sexto dia com helicóptero, equipes de barco e até pessoas em cavalos. Além de equipes federais e estaduais, grupos de voluntários ajudam nas operações, informou Larry Leitha, xerife do condado de Kerr.

Possibilidade é de que número de desaparecidos seja ainda maior, diz governador. Segundo o republicano Greg Abbott, é "muito provável" que mais pessoas tenham viajado ao condado de Hill, um dos mais afetados pelas chuvas, para o feriado de 4 de julho.

Até o momento, 94 corpos foram identificados. Trinta dos identificados são crianças encontradas no condado de Kerr, perto da cidade de Kerrville, que tem pouco mais de 25 mil habitantes e foi fortemente atingida pela água.

Entre os desaparecidos estão cinco crianças e uma monitora do Acampamento Mystic. É lá onde estavam a maioria das crianças mortas. Ao todo, 27 meninas e monitores que estavam no local, atingido de madrugada pelo rio, morreram.

* Com informações da Reuters