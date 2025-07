Após carta de Trump, Dino se diz 'honrado' em 'proteger a soberania' no STF

Do UOL, em São Paulo

Flávio Dino, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou hoje se sentir 'honrado' em 'proteger a soberania nacional', após o presidente americano Donald Trump anunciar taxas de 50% para produtos brasileiros.

O que aconteceu

Dino disse que STF exerce suas funções "com seriedade". Ainda segundo o ministro, o tribunal realiza suas atividades "nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis". As declarações foram publicadas em perfil nas redes sociais.

Trump anunciou tarifa de 50% para produtos brasileiros. Em uma carta a Lula, divulgada nesta tarde Trump informou que a taxação entra em vigor em 1º de agosto e se deve aos "insidiosos ataques às eleições livres, e à liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira)".

Trump classificou como "desgraça internacional" o tratamento dispensado hoje pelo Brasil a Bolsonaro. Na carta, ele pediu ainda que a "caça às bruxas" acabe "imediatamente".

"Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos", afirmou a Embaixada dos EUA em Brasília. "A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil", disse o órgão, que informou acompanhar de perto a situação — sem mencionar o STF.

"Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Trump anteontem. "O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil - isso se chama Eleição", afirmou o americano na ocasião, sem citar o STF.