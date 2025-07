Amcham manifesta profunda preocupação com tarifa de 50% dos EUA

A Amcham expressou em nota "profunda preocupação" sobre a tarifa de 50% que o governo dos Estados Unidos promete aplicar sobre produtos do Brasil a partir de 1º de agosto. A câmara de comércio, que reúne multinacionais com operações nos dois países, conclamou os dois governos a retomarem urgentemente o diálogo em busca de uma solução negociada.

"Trata-se de uma medida com potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países", ressalta a Amcham em seu posicionamento, que lembra da forte complementaridade do comércio de bens entre os países. Observa ainda que a balança do comércio bilateral foi superavitária do lado americano nos últimos 15 anos.

"A Amcham Brasil, que há mais de um século atua pelo fortalecimento dos laços econômicos entre os dois países, conclama os governos a retomarem, com urgência, um diálogo construtivo", afirma a câmara. "Reiteramos a importância de uma solução negociada, fundamentada na racionalidade, previsibilidade e estabilidade, que preserve os vínculos econômicos e promova uma prosperidade compartilhada", conclui a nota da Amcham.