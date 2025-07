Alckmin diz que Brasil não mudará tom apesar da ameaça de tarifas mais altas de Trump

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que o governo brasileiro não mudará seu tom apesar da ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas comerciais contra o Brasil.

Em entrevista a jornalistas em Brasília, Alckmin reiterou que considera as tarifas dos EUA contra o Brasil injustas e que prejudicam a própria economia norte-americana. O vice-presidente destacou que os dois países têm 200 anos de amizade.

"Nós não vamos mudar o tom”, disse Alckmin.

Mais cedo, o presidente dos EUA disse que continuará a divulgar cartas a países notificando-os sobre tarifas mais altas nesta quarta e na quinta-feira, e que dessa vez incluirá o Brasil.

"O Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós, nada bom", disse Trump a repórteres em um evento com líderes da África Ocidental na Casa Branca. "Vamos divulgar um número para o Brasil, creio eu, no final desta tarde ou amanhã de manhã."

(Por Victor Borges)