Ações europeias marcam pico em 4 semanas com impulso de bancos e negociações comerciais dos EUA seguem em foco

Por Sanchayaita Roy e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam no maior nível em quatro semanas nesta quarta-feira, com papéis de bancos sendo o maior impulso, conforme investidores aguardam sinais de progresso em um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,78%, a 549,96 pontos, atingindo seu maior fechamento desde 12 de junho. O índice de referência italiano, em que bancos têm forte peso, atingiu o nível mais alto desde 2007.

O banco UniCredit foi um dos maiores ganhadores do índice, avançando 4,6%, atingindo seu patamar mais alto desde 2011. A instituição italiana enfrentou uma nova oposição alemã às suas ambições de aquisição do Commerzbank depois de dobrar sua participação com direito a voto no concorrente.

O setor de bancos da zona do euro subiu 2,7%, atingindo seu nível mais alto desde 2010, com o banco francês Société Générale também avançando 4%.

O setor de defesa ganhou 1,4%, atingindo seu maior patamar de todos os tempos.

A empreiteira de defesa alemã Renk avançou 5% depois que uma reportagem da Bloomberg afirmou que a empresa está considerando vender sua unidade industrial civil, ou parte dela.

Nas últimas notícias sobre comércio, a UE disse que pode chegar a um acordo comercial com os EUA nos próximos dias.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse na terça-feira que provavelmente estava a dois dias de enviar à UE uma carta divulgando a taxa tarifária sobre suas exportações para os EUA.

"Mesmo que uma carta possa ser enviada... a esperança do mercado e o sinal das negociações é que há uma disposição para encontrar um terreno comum", disse Georgios Leontaris, diretor de investimentos para a EMEA no HSBC Global Private Banking e Premier Wealth.

"Dito isso, não sabemos exatamente os termos que serão acordados. Portanto, precisamos esperar e ver como as negociações se desenrolarão nos próximos dias".

Com o prazo para acordos estendido de 9 de julho para 1º de agosto, investidores continuam esperançosos de que haverá mais flexibilidade e negociações na mesa. No entanto, Trump declarou que "não haverá mais prorrogações".

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,15%, a 8.867,02 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,42%, a 24.549,56 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,44%, a 7.878,46 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,59%, a 40.821,31 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,24%, a 14.254,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,75%, a 7.791,75 pontos.