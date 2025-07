Ações de China e Hong Kong recuam com piora da deflação ao produtor

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em baixa nesta quarta-feira, eliminando os ganhos intradiários, devido a preocupações com o aprofundamento da deflação ao produtor no país, uma vez que as empresas cortaram preços em meio à fraca demanda. As ações de Hong Kong também caíram.

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,13%, enquanto o índice CSI300 recuou 0,18%.

A deflação ao produtor da China se aprofundou para seu pior nível em quase dois anos em junho, conforme a economia enfrenta incertezas em relação a uma guerra comercial global e uma demanda doméstica fraca, pressionando as autoridades a implementar mais medidas de apoio.

"Combinado com o deflator do PIB persistentemente negativo, a deflação continua sendo uma preocupação", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a China.

Analistas do Citi disseram em uma nota que permanecem "cautelosos em relação à trajetória da inflação enquanto aguardam mais medidas".

Eles acrescentaram que vale a pena monitorar as orientações adicionais da próxima reunião do Politburo e os planos de ação do conselho estatal e do planejador estatal.

Na frente comercial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que imporá uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e, em breve, introduzirá taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, ampliando sua guerra comercial que tem abalado os mercados em todo o mundo.

Trump também disse que as negociações comerciais estão indo bem com a União Europeia e a China, embora tenha acrescentado que está a poucos dias de enviar uma carta tarifária à UE.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,06.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,33%, a 39.821 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,06%, a 23.892 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,13%, a 3.493 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,18%, a 3.991 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,60%, a 3.133 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,74%, a 22.527 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,25%, a 4.057 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,61%, a 8.538 pontos.

(Por redação de Xangai)