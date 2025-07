Ações da Braskem disparam após avanço de projeto sobre o setor petroquímico na Câmara

Por Paula Arend Laier

(Reuters) - As ações da Braskem dispararam nesta quarta-feira, registrando máxima em três semanas, enquanto agentes financeiros continuam acompanhando as negociações envolvendo o controle da empresa e repercutem avanço na tramitação de projeto que mira dar continuidade a estímulos concedidos ao setor petroquímico.

Na véspera, deputados aprovaram regime de urgência para o Projeto de Lei 892/2025, que cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (PRESIQ), que busca promover o desenvolvimento da indústria petroquímica no país por meio de concessão de créditos fiscais a empresas elegíveis. A urgência acelera o rito de votação dos projetos na Casa.

De acordo com analistas da XP e do Bank of America, o projeto aumenta a alíquota do regime especial da indústria química (REIQ) -- que atualmente oferece um crédito tributário de aproximadamente 0,73% sobre as compras de nafta e outras matérias-primas e passaria para 8,25% nos anos de 2025 e 2026.

Além disso, com o PRESIQ, o projeto cria um novo regime para o período de 2027 a 2029 no qual o governo concederia créditos tributários com um teto de até R$5 bilhões por ano.

"Se o projeto de lei for sancionado, ele representará um importante alívio para a Braskem, potencialmente interrompendo a queima recorrente de caixa da empresa em meio ao atual ciclo de baixa nos spreads globais da indústria petroquímica", afirmaram Regis Cardoso e João Pedro Rodrigues, da XP.

Eles estimam um impacto positivo de cerca de US$500 milhões por ano no Ebitda até 2026 -- com extensão do REIQ -- e cerca de US$450 milhões anualmente de 2027 a 2029.

Já os analistas do BofA calculam que o aumento do REIQ pode gerar cerca de US$450 milhões em Ebitda para a Braskem em 2026, enquanto o PRESIQ pode adicionar aproximadamente US$350 milhões.

"Embora o regime de urgência não garanta a aprovação do projeto, acreditamos que a notícia pode provocar uma reação positiva do mercado", afirmaram Leonardo Marcondes, Caio Ribeiro e Nicolas Barros, que assinam o relatório do BofA enviado a clientes.

A equipe da XP também destacou que o projeto ainda tem um longo caminho a percorrer antes de virar lei, bem como está sujeito a alterações, ou pode não ser aprovado nas votações futuras tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado.

Por volta de 11h30, os papéis da Braskem avançavam 8,6%, a R$10,1, melhor desempenho do Ibovespa, que caía 0,71%. No melhor momento do pregão, foram negociados a R$10,33 (+11%), máxima intradia desde 18 de junho.

A amplamente aguardada venda da participação controladora da Novonor (ex-Odebrecht) na petroquímica também continua no radar, com o pedido de autorização feito ao Cade pela Novonor e pelo empresário Nelson Tanure para uma potencial transação sendo o desdobramento oficial mais recente.

Conforme comunicado da Braskem, a NSP Investimentos e o fundo de investimento Petroquímica Verde pediram autorização ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para uma potencial transação envolvendo as ações da Novonor na petroquímica.

A NSP é a holding da Novonor, antiga Odebrecht, que detém a participação na Braskem, e a Petroquímica Verde é um fundo de investimento detido por Tanure.

Em maio, a petroquímica informou que a Novonor recebera proposta não vinculante do fundo detido por Tanure para a aquisição do controle da Braskem. A Novonor tem 50,1% do capital votante da petroquímica. O acordo precisa da aprovação da Petrobras, que tem 47% do capital votante da Braskem.